'El Bronco' lamenta matanza en baby shower

Indicó que hay avances en el caso y señaló que es un acto más de corajes y venganzas entre las personas

MONTERREY, NUEVO LEÓN (28/NOV/2016).- Hacer un padrón de consumidores de droga como medida para reducir la violencia, propuso el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, al expresar su condena por el asesinato a balazos de dos niños de cinco y siete años de edad, durante una fiesta familiar de baby shower, donde además murió un adulto y tres mujeres resultaron lesionadas.

Señaló que ya hay avances en el caso y consideró que este incidente “es un tema más de corajes, de venganzas entre personas, más que otras cosas, y eso lo daremos a conocer más tarde”.

Respecto del ofrecimiento de una recompensa de un millón de pesos a quien proporcione información sobre los responsables del ataque, dijo que se debe a testigos habrían reconocido a dos personas conocidas por los apodos “El Robinson” y “El Mago”, pero dijo que esperarán a ver qué sucede, pues lo de que se trata “es de encontrar a los delincuentes que le hacen daño a la sociedad”.

El pasado domingo el vocero del gobierno estatal para casos de seguridad y de corrupción, Aldo Fasci Zuazua, señaló que la agresión se derivó de un problema por la venta de drogas, de acuerdo con las primeras investigaciones.

"El Bronco" señaló que la parte del mal corazón y del corazón negro de quienes delinquen “es algo de lo que no debemos estar orgullosos”. Dijo que la sociedad nuevoleonesa y no sólo el gobernador, se debe preocupar porque no ocurran este tipo de hechos.

“Todos debemos de estar preocupados por ese sentido de que no podemos dañar a los niños, y evidentemente cuando se daña a los niños es porque hay inconsciencia animal en quienes lo hacen, y eso no está en ningún plan de gobierno, es algo que se nos escapa de las manos cuando no tenemos nosotros la condición de poderlo detener de manera absoluta”, comentó al ser entrevistado sobre el hecho violento ocurrido el sábado en Santa Catarina.

“Propongo y hemos platicado con los alcaldes, que este año tenemos que trabajar mucho en el tema de prevención y de bajar el consumo de droga; pero no nos hemos atrevido como gobierno, como sistema, a tener un padrón de todos los que consumen droga”, expresó.

Sin dar mayores detalles, declaró, “es parte de lo que tenemos que ir haciendo en el camino, tenemos que ir reorientando los programas, tiene que ser así”, para reducir los índices de violencia.

Por su lado, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Arturo Salinas Garza, expresó que el ataque contra los asistentes a una fiesta familiar donde murieron dos niños, habla del grado de descomposición tan grande que hay en la sociedad, y el reto tan fuerte para las autoridades estatales.