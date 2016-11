Fox confirma que no asistirá al funeral de Castro

Fidel ''cenó, se fue y que Dios lo tenga en su gloria'', asegura el ex presidente

CIUDAD DE MÉXICO (28/NOV/2016).- El ex presidente de México, Vicente Fox, dijo que no asistirá a los funerales de Fidel Castro, porque no le inspira, ya que consideró que hay más cosas negativas que positivas en la persona del ex presidente cubano.

Fidel Castro “cenó, se fue y que Dios lo tenga en su santa gloria”, dijo al referirse a la muerte del ex presidente cubano.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el ex presidente Fox mencionó que ahora le toca a Raúl Castro “encaminar a Cuba hacia la democracia”.

Respecto a las declaraciones que hizo el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de comparar a Fidel Castro con Nelson Mandela, dijo que “está mariachi”.

Señaló que no hay punto de comparación entre ambos mandatarios ya que al ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, lo eligió el pueblo y a Fidel Castro no.

Pidió que al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, “se le quiten las telarañas de la cabeza” respecto a Cuba.

Apuntó desear lo mejor para los cubanos, a los que dijo admirar porque “son personajes alegres buenos y quiero lo mejor para ellos”.

Afirmó que Cuba puede ser el campeón de América Latina y “lo va a hacer en todos los sentidos”.