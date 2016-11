El PRI integra su Consejo Político Nacional

El partido tricolor se reúne este domingo para renovar al máximo órgano de la institución

CIUDAD DE MÉXICO (27/NOV/2016).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se alista para integrar su nuevo Consejo Político Nacional para el periodo 2016-2019, el cual encabeza este domingo a las 11:00 horas el Presidente Enrique Peña Nieto.



El máximo órgano de gobierno del partido tricolor se renovará este día y será el que determine en su momento el método de elección del candidato presidencial de este partido para los comicios de 2018.



Entre los consejeros políticos que rendirán protesta en el Auditorio Plutarco Elías Calles están el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



En las listas de sectores y organizaciones avalada por la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, están Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la Oficina de la Presidencia, y Erwin Lino Zárate, secretario particular del presidente Enrique Peña Nieto.



Como consejeros del partido el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Jorge Márquez Montes, y el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Felipe Solís Acero.



También integrarán el consejo nacional priista los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo; Salud, José Narro; Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda; Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas.



Así como los titulares de las secretarías de Educación, Aurelio Nuño Mayer; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; de Agricultura, José Calzada Rovirosa, y del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.



Además, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, la senadora con licencia Ana Lilia Herrera; Beatriz Pagés, Israel Betanzos y Nuvia Mayorga, entre otros, también serán consejeros nacionales del Revolucionario Institucional.