'El Bronco' busca 'joder' a los partidos en 2018

Su estrategia para posicionarse es ser 'políticamente incorrecto' y utilizar las redes sociales

MONTERREY, NUEVO LEÓN (26/NOV/2016).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseveró que tiene estructura en toda la República para “joderse” a los partidos políticos en las elecciones de 2018, al tiempo de señalar que en los comicios de Nuevo León, las encuestas le atribuían sólo el cinco por ciento de las preferencias y terminó ganando con 48% de los votos, “creo que así va a pasar en el país”.

"El Bronco" participó como ponente en el Congreso Nacional de Campañas Políticas, donde expuso su estrategia para posicionarse y ganar la gubernatura como candidato independiente, que consistió básicamente en ser “políticamente incorrecto” y utilizar las redes sociales.

“La mayoría de los políticos o todos los políticos, con excepción de su servilleta, tienen a alguien contestando su página de Facebook, ¿entonces para qué tienen una página, si no la lees, si no la contestas, si no estás ahí?, señaló.

Asimismo, dijo, la clase política tiene la costumbre de vestirse diferente, hablar diferente, creer que saben todo, comunicarse de manera diferente, cuando lo que deben hacer es vestirse, y hablar como es el común de la gente, no cambiar.

“Eso lo hará empático con una sociedad. Atreverse a eso es muy difícil, ir al grito de Independencia sin traje, ir a una cantina y agarrar el pedo, echarte una caguama, ir al futbol y disfrutar como todo el mundo, ir a los tacos”, comentó.

Pero los políticos piensan que si ya eres diputado, tienes que ir a los restaurantes de lujo, te debes comprar un traje de marca, “y eso a la gente le enca…, sigue siendo como eras, eso la clase política no lo entiende, y qué chingón que no lo entiendan porque me los voy a joder en el 2018, sería grandioso”, asentó.

Luego comentó que en su estrategia de comunicación tiene que interactuar con la gente que en su página de Facebook le dicen de todo, y no sólo aprueban sus acciones. “Aquí tengo a un crítico, El Fufito (Pedro Rodríguez), me dice mitómano, me dice mentiroso, me dice corrupto, mil cosas, me dijo que tengo panza de perra parida, yo le contesté que él ya no tiene panza porque se operó”.

Señaló El Bronco “no borro esos comentarios, además me cae a toda ma…, porque antes yo lo mantenía y hoy está enojado porque no lo mantengo. Hoy lo mantienen otros políticos para que me esté echando a mí. El cree que no sé, porque no trabaja en nada, pero come muy bien”.

Expuso que “la gente no está enojada con el gobernante en turno, sino con un viejo sistema que está caduco; por eso en Estados Unidos ganó Trump, y por eso en Alemania y Francia va a ganar el antisistema”.

Agregó que la gente ya no le cree a los medios tradicionales, sino a su tía, a su madre, al compañero en lo que comunica a través de las redes sociales; y dado que en Nuevo León hay 3.5 millones de votantes y 3.4 millones de cuentas de Facebook, “ese fue nuestro éxito en la campaña”.

Luego, cuestionó los conceptos del ex presidente Vicente Fox, que previamente minimizó las posibilidades de los candidatos independientes, al señalar que no tienen estructura y difícilmente pasarían del 3 al 5 por ciento en 2018, a menos que se unieran y apoyaran a un solo aspirante.

“No coincido con Fox que en 2018 un candidato independiente no tiene posibilidades, tampoco las tenía en Nuevo León, a mí me daban cinco por ciento y ganamos por 48 por ciento, así va a pasar en el país. Eso creo que va a pasar”, señaló.

Además, mencionó, Fox dijo que no hay una estructura, “ahorita les voy a mostrar una estructura: Esta es mi página de Facebook, esta es la estructura de El Bronco en el país, les puedo pasar por estado, en Guerrero tenemos 96 mil 421 personas que ya están trabajando para promover las acciones que hace el gobierno de Nuevo León”.

La gente de Guerrero lo sabe, la gente de Chihuahua, de Baja California, de Coahuila, de Tamaulipas, de la Ciudad de México, de Quintana Roo. En cada estado hay un promotor de las acciones del gobierno de Nuevo León, esto, en alusión a las personas que le han dado “me gusta” a su página de Facebook, aunque reconoció que no todos los que interactúan es para apoyarlo.

“En este gobierno, en las acciones que hemos comunicado, 55 por ciento dicen que están bien, 34 por ciento que está mal, y 14 por ciento está neutral”, dijo “El Bronco”.