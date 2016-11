Prisiones de Tamaulipas cierran puertas a caravana de madres migrantes

Para las madres es muy devastador el peregrinar, porque no traen dinero, ni el apoyo suficiente de las autoridades migratorias para su búsqueda

REYNOSA, TAMAULIPAS (26/NOV/2016).- Perder a tu hijo es como si te quitaran una parte de tu cuerpo, es muy doloroso, y se hace más fuerte el dolor por no tener los recursos, ni el apoyo de las autoridades para buscar a nuestros hijos, lamentó Irma Yolanda Pérez Morales, integrante de la Doceava Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos.

La madre de familia originaria de Guatemala arribó a Reynosa con el contingente de madres que integran la Doceava caravana denominada “Buscamos Vida en Caminos de Muerte”, denunció que en México y Tamaulipas, las autoridades les han cerrado las puertas de las prisiones para buscar allí a sus hijos.

Irma Yolanda busca a su hijo Gerber Estuardo García Pérez (hoy de 33 años de edad), que salió de Guatemala el 10 de noviembre del 2010, rumbo a Estados Unidos, en busca del “sueño americano”, ya que la delincuencia asesinó a su padre al no poder pagar una extorsión, y su hogar se quedó sin sustento para alimentar a sus 12 hermanos.

Narra que ella la última vez que tuvo contacto con su hijo fue a finales de noviembre de ese año, cuando su hijo viajaba por territorio veracruzano, pero después de allí él ya no se comunicó a su hogar, se perdió, ya no supo más de él.

Fue hasta principios de diciembre cuando se enteró por medio de un programa internacional de televisión “Primer Impacto” que a su hijo lo habían detenido en Tamaulipas, cuando viajaba junto a sus amigos en una combi.

“En diciembre vimos un noticiero “Primer Impacto” donde decían que los habían detenido en Tamaulipas, cuando viajaban en una combi y después de eso ya no supimos más de ellos ni preguntando vía telefónica en las prisiones de Tamaulipas, no nos saben dar razón alguna”, lamentó.

Por ello acudió al Movimiento Migrante Mesoamericano para pedir ayuda y poder viajar a México para buscar personalmente a su hijo.

Hoy, aquí en México, relata, que es muy devastador el peregrinar, porque no traen dinero, ni el apoyo suficiente de las autoridades migratorias para realizar a fondo su búsqueda.

“Es muy devastador andar buscando a su hijo, porque uno no tiene los medios, no tiene uno visa para poder andar permanentemente buscando a sus hijos”, dijo la mujer mientras se secaba sus lágrimas sentada bajo la Cruz del Migrante instalada en las orillas del río Bravo.

“Perder a tu hijo es como que si te quitaran una parte de tu cuerpo, es muy doloroso, y más doloroso son las trabas que imponen las autoridades mexicanas, para buscar a tus seres queridos en las prisiones”.

Reveló que las autoridades mexicanas sólo les dieron un permiso para que tres personas viajaran a Tamaulipas para representar a todas las madres de migrantes desaparecidos en la búsqueda de sus seres queridos.

“Ya sabemos que mi hijo está en alguna cárcel de Tamaulipas, porque sabemos que los detuvieron, pero lamentablemente no nos permiten ingresar a esas cárceles a buscarlos”.

“El viernes estuvimos viendo esa posibilidad pero nos piden muchos requisitos y nos ponen muchas trabas para ingresar a las cárceles, nos dicen que no hay tiempo, que más adelante, pero yo sé que él está vivo porque el corazón de una madre nunca se equivoca y el mío me dice que está vivo”.

Doña Irma asegura que en Guatemala dejó solos a sus otros 12 hijos, viene sin recursos porque no tienen ni para comer, “pero gracias a Dios nos han estado dando comida en los albergues a donde llegamos y así es como hemos podido sobrevivir en esta búsqueda”.

“Dinero no cargamos porque lamentablemente mi hijo emigró luego de que mi esposo fue asesinado al no poder pagar una extorsión, por eso mi hijo emigró porque yo ya me había quedado sola y él quería poder darnos una mejor vida”.

“Lo único que yo le pido a Dios es que le de mucha paz en su corazón, que Dios permita que me lo puedan entregar, que le abran las puertas de la prisión en que estén o en manos de quien estén porque son jóvenes que van buscando el “sueño americano” para el bienestar de la familia.

Gerber Estuardo ahora tendría 33 años, ya tiene 6 años desaparecido, dejó a un hijo de seis años en ese tiempo, ahora va a cumplir 13.

Asegura que las PGR delegación Tamaulipas ya les aceptó las denuncias, ahora ellas sólo les piden a las autoridades que las ayuden a encontrarlos, “para quitarnos ya este dolor del corazón”, puntualizó Irma Yolanda.

Cabe destacar que la doceava caravana hasta hoy ha recorrido Chiapas, Tabasco, Veracruz, Hidalgo San Luis potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Sonora y Tamaulipas, en busca de migrantes desaparecidos.

Y según el Movimiento Mesoamericano hay más de 70 mil migrantes desaparecidos en México, y de estos solo se han localizado por lo menos 265 personas.