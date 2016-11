Comió y se nos fue: Fox sobre muerte de Fidel Castro

Lamentó que el ex jefe de Estado cubano no haya tenido 'la humildad y el carácter para darse cuenta a tiempo que Cuba no puede vivir bajo una dictadura'

MONTEREY, NUEVO LEÓN (26/NOV/2016).- “Comió y se nos fue”, expresó el ex presidente Vicente Fox Quesada sobre la muerte del ex jefe de Estado cubano, Fidel Castro Ruz, en alusión al incidente ocurrido durante la Cumbre de la ONU en esta ciudad, cuando le pidió “Comes y te vas”.

Interrogado Fox sobre el deceso del líder cubano señaló: “Bueno, que Dios lo tenga en su gloria, lástima que no corrigió a lo largo de toda su vida, lástima que no tuvo la humildad y el carácter para darse cuenta a tiempo que Cuba no puede vivir bajo una dictadura, que los cubanos y Cuba anhelan la libertad; anhelan la democracia y vivir de otra manera. Entonces, pues que Dios lo tenga en su santa gloria, comió y se nos fue”.

Sobre el conflicto México-Cuba, a raíz del citado incidente ocurrido durante la Cumbre de la ONU en Monterrey (2002), cuando le dijo a Fidel Castro “Comes y te vas”, supuestamente para que no coincidiera con el presidente estadounidense George W. Bush, Fox afirmó que “gracias a Dios no se llegó a dar (el conflicto), porque se trabajó en que no sucediera, (pero) la amenaza era grande”.

Y aunque en la conversación telefónica que “filtró” el gobierno cubano, justamente Fox reclamaba a Castro que no era de amigos avisar a última hora sobre su visita a la Cumbre, Fox dijo en entrevista, al final de su participación en el Segundo Congreso Nacional de Campañas Políticas, que “Fidel había advertido, anunciado que vendría a Monterrey a hacer un mitin en la Macroplaza”.

Además, señaló, “nos acababa de demostrar en varias juntas cumbres que sólo iba con el afán de destruir, de atacar al imperio americano y a distraer la atención de las gentes que íbamos a buscar cosas productivas, positivas”.

Ante eso, afirmó Fox, hizo aquella llamada telefónica que Castro “de manera artera hizo pública, yo estaba en el supuesto de que las llamadas entre presidentes son privadas, y que no tienen por qué salir al público, y sin embargo él ocho días después lo hizo, pero además editándola, no respetando el espíritu de la conversación”.

Expuso: “fue en buenos términos el comes y te vas, era una propuesta mía en respuesta a que él dijo que nomás venía por el día y que quería aprovechar el día aquí, le ofrecí ir al banquete entre presidentes, le ofrecí sentarse a mi lado, le ofrecí tomar el micrófono, y de ahí una vez hecho eso, pues vino el comes y te vas”.

-¿No sintió que lo chamaqueó Fidel?

-No, yo salí bien librado, no me chamaqueó nada, él cumplió lo que yo le ofrecí y se lo agradezco.

Comentó que nunca más volvieron a encontrarse, y no había para qué buscar un encuentro con el líder cubano. “Ya todo eso pasó, cada quien hizo de esa historia su narratoria, y ya, no pasó nada importante”.

Cuestionado si se arrepiente de aquella conversación, expresó: “No, para nada, yo creo que un presidente de un país democrático tiene la obligación de defender la democracia y la libertad en todos los demás países; un presidente de un país democrático sabe de su obligación de respeto los derechos humanos y hacer que todo mundo los respete, yo estuve en mi línea, en lo que me encargó el pueblo de México”.

-¿Qué espera que ocurra en Cuba tras la muerte de Fidel?

- Pues ya, no con la muerte de él, sí se tiene que ir el hermano (Raúl Castro) también, y a ver si entonces los jóvenes son de un pensamiento más liberal, más democrático, aceleran el cambio en Cuba, porque hasta hoy ha sido sólo cosmético.

“Yo creo que el presidente Barack Obama dio un gran paso, pero antes de irse debería de exigir al hermano de Fidel, la liberación de presos políticos, el respeto a los derechos humanos, la libertad de los cubanos para poder salir de su país; faltan muchas cosas para que llegue a ser un país democrático”, declaró Fox.