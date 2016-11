Calderón rechaza que vaya a gobernar si Margarita llega a Los Pinos

Expresó que lo mejor manera de respaldar a Zavala es no obstruirla, ni estorbarla y lo mejor que puede hacer es no intervenir

CIUDAD DE MÉXICO (26/NOV/2016).- El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que él está dispuesto a hacer el papel de absolutamente nadie en la aspiración presidencial de su esposa, Margarita Zavala, y aseguró que no va a gobernar en caso de que la ex primera dama llegue a Los Pinos.

En entrevista al concluir una reunión con algunos de los diputados panistas de la LX Legislatura que le ayudaron a que tomara protesta como Presidente de la República en el 2006, Calderón Hinojosa aseguró que la mejor manera de respaldar a Margarita Zavala es no obstruirla, ni estorbarla y lo mejor que puedo hacer es no intervenir.

"La mejor manera de respaldarla es no obstruirla, estorbarla, ella tiene un gran liderazgo, una trayectoria propia, un liderazgo, luminosidad propia, podría decir, es una mujer honesta, sencilla, que dialoga, inteligente, capaz en fin y creo que lo mejor que puedo hacer es no intervenir", aseguró Calderón Hinojosa.

- ¿Tú no gobernarías?

- Por supuesto que no, respondió el ex titular del Ejecutivo.

"Hay muchas cosas nuevas que se están viviendo en México y esa sería otra, pero yo tendré el rol y el papel que ella pida, incluyendo el papel de no hacer absolutamente pues nadie", afirmó el panista michoacano.

Agradeció al senador y entonces coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, la invitación a esta plática y rechazó que este encuentro haya sido para hacer campaña a favor de Margarita Zavala.

"Yo le agradezco mucho a Héctor Larios, que además, ha sido un gran coordinador en aquella Legislatura histórica y además que ha sabido reunir a los diputados y que me haya invitado, platicamos como amigos, como compañeros, fue un momento histórico que me tocó vivir, pero no tiene ningún propósito más que evocar los 10 años de integrada esta Legislatura el 1 de septiembre del 2006 y en particular la fecha histórica del 1 de diciembre", detalló.