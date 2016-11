Datos electorales filtrados en Baja California son viejos: INE

Aclaran que esto no significa que se hayan vulnerado los sistemas de seguridad del Instituto

CIUDAD DE MÉXICO (25/NOV/2016).- El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que parte de la información contenida en un portal de internet -hecho dado a conocer la víspera- proviene de un padrón electoral "viejo" de Baja California, por lo que procederá a presentar las denuncias administrativas y penales que correspondan.



Los consejeros electorales Benito Nacif y Marco Antonio Baños explicaron, en entrevista, que dicha información fue retirada ayer mismo, luego de que el INE tuvo conocimiento del hecho e inició las investigaciones.



Detallaron que el sitio web publicó datos personales ciudadanos, incluidas las claves de Elector y Única de Registro de Población, así como el Registro Federal de Contribuyentes, que no es parte de los campos contenidos en la Lista Nominal.



Ambos consejeros aclararon que esto no significa que se haya vulnerado los sistemas de seguridad del Padrón Electoral y la Lista Nominal, ni de intromisiones externas a la base informática del INE, pues se trata de datos antiguos que podrían ser de 2009 o 2013.



"No tenemos ningún indicio de que la copia del padrón que estaba en ese sitio haya sido producto de un hakeo o de algún esquema ilegal de extracción de datos del padrón, es una copia vieja y estamos tratando de identificar a quien se la entregamos en su momento", dijo Nacif.



Detalló que el INE conoció del caso porque llegó un correo electrónico a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores alertando sobre la información, después de que un medio de comunicación local publicó una nota periodística sobre el tema.



"Tenemos en el INE un protocolo establecido cuando se detectan casos de filtraciones de datos personales que están en el padrón electoral y lo que hacemos primero es identificar si son datos del padrón, a qué corte corresponden", expuso.



Detalló que también desde hace algún tiempo se han incorporado "huellas" que permiten identificar al INE la copia del padrón correspondiente y rastrear a quien se le pudieron haber entregado.



Explicó que no hubo mayor problema para que el sitio web retirara la información, pues se advirtió que esto podría representar además de una falta administrativa, un delito penal.



Comentó que se continúan las investigaciones para determinar si se dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR).