Regidores piden revocar el mandato de Cuauhtémoc Blanco

Presentan ante el Congreso de Morelos la solicitud para quitar al ex futbolista de la alcaldía de Cuernavaca

CUERNAVACA, MORELOS (25/NOV/2016).- El regidor del Partido Socialdemócrata (PSD) en Cuernavaca, Pedro Ramón Linares, presentó al Congreso de Morelos una petición de revocación de mandato contra el edil Cuauhtémoc Blanco Bravo, bajo el argumento de que la capital del estado no ha tenido desarrollo en los 11 meses de gobierno del futbolista.

Al final de la sesión legislativa, los integrantes de la Mesa Directiva leyeron el escrito, remitido por integrantes del cabildo de Cuernavaca, en el que exponen “hechos que consideran un impedimento para que Blanco Bravo pueda continuar ejerciendo el cargo de presidente municipal”.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, explicó que la solicitud es una revocación de mandato y la causal que se adjudica a Blanco Bravo es que no cumplió con los requisitos de elegibilidad para presidente municipal, como la obligatoriedad de tener cinco años de residencia en el municipio a gobernar.

El legislador plurinominal recordó que tras el triunfo del ex futbolista en las pasadas elecciones, el PRD impugnó pero lo hizo de forma extemporánea, por lo que no procedió; además sin embargo, advirtió que no se ha analizado a fondo:

“El documento se turnó a los 30 diputados y la mesa directiva lo envió a la Junta Política, que determinará la procedencia de esta iniciativa; la próxima semana se valorará ya que es un tema que debe atenderse de manera pronta”.

Antes de la petición ante el Legislativo, Blanco Bravo acusó al presidente estatal del PRD, Rodrigo Gayosso, de ser el principal impulsor del “juicio político” en su contra que, dijo, carece de sustento legal.

Sostuvo que no permitirá que Rodrigo Gayosso haga negocios a costa del municipio, como la contratación de luminarias y la disposición final de la basura, “cuyos contratos pretenden explotar Gayosso Cepeda”.

El ex futbolista declaró que desde la salida del ayuntamiento de los hermanos Roberto y Julio Yáñez Moreno, principales dirigentes del PSD, incrementaron los ataques hacia su administración al grado de pedir juicio político en su contra.

En conferencia, Blanco Bravo consideró que no hay fundamento para esa petición y sostuvo que el trasfondo es el temor de la clase política de que pueda contender por la gubernatura para 2018, la cual descartó y dijo que su compromiso es jugar bien su rol de alcalde.