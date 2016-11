Violencia contra las mujeres recrudece

Según datos del Inegi, casi 20 mil han muerto de modo violento entre 2007 y 2015

CIUDAD DE MÉXICO (25/NOV(/2016).- De 2007 a 2015 asesinaron a 19 mil 747 mujeres en México, según los últimos datos publicados por Inegi.

La reducción de las estadísticas en los últimos años ha sido casi imperceptible. Organizaciones civiles y especialistas en temas de género aseguran que las nuevas normas no son suficientes para contrarrestar el problema. “No acabas la violencia a punta de leyes, porque éstas no aplican si la cultura no las respalda”, asegura Catalina Ruiz Navarro, coconductora de Estereotipas, proyecto especializado en violencia de género.

El dato más alarmante se registró en 2012, cuando asesinaron a dos mil 764 mujeres en el país, ocho homicidios todos los días. Desde entonces la cifra apenas disminuyó 381 casos y se quedó en dos mil 383 asesinatos a finales de 2015.

Los datos del Inegi muestran que la violencia ejercida sobre las víctimas es mayor que cuando se trata de un varón. En 40% de los casos, es decir, siete mil 371, los detalles del asesinato tienen características que detallan que a las víctimas las ahorcaron, estrangularon, ahogaron, quemaron o las lesionaron con objetos punzocortantes o a golpes. El arma de fuego sólo fue usada en cuatro de cada 10 casos, contrario a la estadística de los hombres, en la que siete de cada 10 muertes violentas son por disparos.

La seguridad de las mujeres se vio vulnerada en uno de los sitios menos pensados: el hogar. Tres de cada 10 víctimas, es decir, seis mil 128, fueron asesinadas en su vivienda. “Tenemos esa idea de que el espacio más seguro para las personas es el hogar, con la familia. Lamentablemente para las mujeres, no es cierto y estadísticamente lo vemos”, explica Karla Micheel Salas, abogada especialista.

En abril de este año Inmujeres, ONU Mujeres y Segob presentaron un informe sobre la violencia feminicida en México y admitieron que es casi imposible determinar cuántos homicidios entran en esta categoría. La mejor aproximación son los datos que tiene Inegi a través de los certificados de defunción.

