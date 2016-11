El INE investiga presunta filtración de lista de votantes

Un sitio de Internet hizo públicos datos personales de la ciudadanía en Baja California

CIUDAD DE MÉXICO (24/NOV/2016).- El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga la supuesta filtración de un listado de votantes en el estado de Baja California, publicado en un portal de Internet.



Dicho sitio hizo públicos datos personales de la ciudadanía, incluidas las claves de Elector y Única de Registro de Población (CURP), así como el número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que no es parte de los campos contenidos en la Lista Nominal.



Mediante un comunicado, el INE informó que en caso de comprobarse que la información proviene de la institución serán presentadas las denuncias administrativas y penales correspondientes pues esto significaría una falta al uso legítimo del listado de votantes.



Indicó que ya se realizan las gestiones correspondientes con las instituciones que sean necesarias para dar de baja el sitio de Internet con el objetivo de no exponer información sensible de las y los ciudadanos de Baja California.



El organismo subrayó que no hay indicios de que en algún momento se vulneraran sus sistemas de seguridad ni de intromisiones externas a su base informática, pero se investiga si la información proviene de algún corte de la Lista Nominal de Electores del estado.