Yunes critica protesta de empresarios con quema de autos en Xalapa

Consideró que la acción proyecta la imagen de un estado donde no hay gobernabilidad, orden y no se respeta la ley

XALAPA, VERACRUZ (24/NOV/2016).- El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, criticó a los empresarios que quemaron un vehículo frente a oficinas de la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de adeudos.

El panista, quien tomará protesta como gobernador el 1 de diciembre, consideró que el mandatario interino, Flavino Ríos Alvarado, se lava las manos ante la ingobernabilidad que se registra en la entidad veracruzana.

A pesar de que su hijo, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, encabezó la toma de Palacio de Gobierno y Casa Veracruz para demandar el pago de adeudos, el mandatario electo consideró que la quema del auto proyecta la imagen de un estado donde no hay gobernabilidad, orden y no se respeta la ley.

“El hecho de que los empresarios hayan quemado un automóvil el día de ayer en la parte exterior de una Secretaría, de la Secretaría de Finanzas, el hecho de que Xalapa esté todos los días ya bloqueada, el hecho de que otras ciudades del estado estén bloqueadas y el Gobierno del Estado no haga absolutamente nada, a lo único que conduce es a generar una imagen de Veracruz de un estado donde no hay gobernabilidad, de un estado donde no hay orden, donde no se respeta la ley”, afirmó.

La noche del miércoles 23 de noviembre, integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) quemaron un auto frente a las oficinas de la Secretaría de Finanzas en protesta por la falta de pagos y atención de la nueva titular, Clementina Guerrero.

Yunes mencionó también que las autoridades estatales debieran esforzarse para que Xalapa y otras ciudades recuperen su tranquilidad y debieran atreverse a atender a los veracruzanos que encabezan protestas.

Comentó que las manifestaciones reflejan la imagen de un Veracruz convulso a nivel estatal y nacional.

Aseguró que su gobierno se distinguirá por ser abierto al diálogo y a la negociación pero hará respetar la ley.

“Mi gobierno será un gobierno abierto al diálogo, abierto a la negociación, pero también un gobierno que hará respetar la ley y que hará que todos los veracruzanos vivamos con estabilidad, con orden, con respeto a los derechos de los demás. No es posible que 10 personas bloqueen una carretera y afecten a miles de personas, el derecho de las personas termina donde empieza el derecho de las demás”, remató.