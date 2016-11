Diputados exigen renuncia de titular de la Sedesol tras insulto

La diputada Angélica Moya califica de ''inadmisible'' los dichos del funcionario federal

CIUDAD DE MÉXICO (24/NOV/2016).- Los grupos de oposición en la Cámara de Diputados, solicitaron la renuncia del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, luego de que éste insultará a la diputada Araceli Damián (Morena), al expresar que no estudió psiquiatría para entenderla.

“Sí me falta estudiar, desgraciadamente no estudié psiquiatría para entenderla a usted, pero eso es otra cosa”, asentó luego que ella lo llamó a estudiar sus cifras sobre pobreza alimentaria.

Desde su curul, la diputada Angélica Moya (PAN), calificó de “inadmisible” los dichos del funcionario federal contra la Diputada Araceli Damián, y solicitó su renuncia.

“El secretario insultó no solamente a la diputada, insultó a todo el Poder Legislativo. Me niego a pensar que este Poder Legislativo se va a quedar cruzado de brazos ante tal insulto. Así que en ese contexto exijo a nombre de todos mis compañeros, que no solamente el secretario pida una disculpa y ahí se quede el asunto, sino que por dignidad renuncie. Y si no lo hace él, que su inmediato superior tome cartas en el asunto”, señaló.

Al solicitar la palabra, la diputada Cristina Gaytán del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anotó que como dice la frase: “si nos tocan a una nos tocan a todas”, su bancada no permitirá que actitudes “misóginas, machistas, prepotentes e irrespetuosas”, se den en la Cámara de Diputados, ni en ningún punto de este país.

“Nos sumamos a las voces de todas las mujeres de todas las fracciones parlamentarias para que ningún funcionario piense que estamos solas. Solicitamos la remoción del titular de la Sedesol”, añadió.

La diputada Araceli Damián agradeció el apoyo de los legisladores por lo sucedido con Miranda Nava y solicitó su renuncia “no por los insultos sino por la falta de competencia para ejercer el cargo”, expresó.

Este miércoles, durante la comparecencia ante comisiones unidas de Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social, agredió a la legisladora de Morena, a quien posteriormente solicitó una disculpa pública, por sus dichos ya que dijo: "fue una impensada reacción en mi respuesta", escribió en su cuenta de redes sociales.