Diputados avalan dictamen de permiso de paternidad

Los legisladores establecen también la posibilidad de reducir la jornada de trabajo a mujeres por lactancia

CIUDAD DE MÉXICO (24/NOV/2016).- La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó dos dictámenes en materia de lactancia y otro de permisos de paternidad. Posteriormente se declaró en sesión permanente para analizar temas pendientes.



El primero, establece la posibilidad a madres trabajadoras solicitar reducir una hora a su jornada de trabajo durante el periodo de seis meses para poder amamantar a su hijo, sin afectar su ingreso económico o percepciones de forma íntegra y completa.



El dictamen que reforma el Artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaría que las madres trabajadoras que no les fuera posible amamantar a su bebe o de realizar extracción manual de leche en el lugar que designe la institución o dependencia, podrían solicitar dicho permiso.



Es decir, previa notificación formal dirigida al superior jerárquico o jefe, la cual tendría que contar con el acuse de recibo y fecharse con al menos cinco días hábiles de anticipación al día en que decida hacer uso de ese derecho.



Se precisa que las madres trabajadoras podrán transferir hasta cinco de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo, y no cuatro como lo señala la Ley Federal del Trabajo actualmente.



En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.



La presidenta de esta instancia legislativa, Georgina Zapata Lucero, dijo que la reforma fortalece a la madre trabajadora en su libre elección de autonomía en cuanto a las seis semanas obligatorias en la norma, dando aviso al patrón, y en periodo de lactancia flexibilizando una hora del horario de la jornada laboral por un periodo de seis meses sin afectar su salario.



El dictamen, continuó, que contiene seis iniciativas en conjunto propuestas por diputados de diversos grupos parlamentarios, permitiría que a futuro, aquellos empresarios que realicen este tipo de situaciones puedan tener un estímulo fiscal y una situación loable que les permita dotar de mejores circunstancias a las madres trabajadoras.



"Este dictamen es un precedente importante y habremos de trabajar en situaciones que permitan fortalecer y dotar de mejores espacios y mayores herramientas a las mujeres trabajadoras", acotó.



La diputada priista Edith Alvarado Varela solicitó que los patrones o sujetos superiores jerárquicos garanticen el lugar donde las madres puedan amamantar a sus hijos o realicen extracción manual de leche; esto generaría una obligación a los patrones y una garantía a las madres trabajadoras en estado de lactancia.



Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, lamentó que por muchas generaciones no se haya dado sentido jurídico y legislativo al derecho que por naturaleza tienen las madres.



"El que hoy se establezcan lugares adecuados y limpios donde las madres puedan amamantar a sus bebés es referente de que estamos actualizando la legislación y citando un precedente para obligar en un futuro al patrón a establecer estos lugares", comento.



El segundo dictamen, refiere que el permiso por cinco días laborables con goce de sueldo que otorga la Ley Federal de Trabajo a los padres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o adopción, deberá contar a partir del día del nacimiento del infante o cuando concluya el proceso de adopción y reciba al menor, si es el caso.



El documento contiene cinco iniciativas de diversos diputados, reforma el artículo 132, fracción XXVII Bis, de la Ley Federal de Trabajo; así como el artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional.



Julio Saldaña Morán, del PRD, comentó que el dictamen se quedó corto, en cuanto a la corresponsabilidad de las empresas con los trabajadores. "Nosotros debemos impulsar estas causas para asegurar el desarrollo de las familias, dándoles oportunidad a los trabajadores de participar activamente en su núcleo".