Luis Miranda se compromete a no visitar estados con elección

El titular de la Sedesol asegura que capacitarán a los funcionarios para evitar cualquier mal uso de los programas

CIUDAD DE MÉXICO (23/NOV/2016).- Ante los cuestionamientos de los diputados de oposición sobre el uso de los recursos públicos y de los programas sociales, en el marco del proceso electoral del 2017 en Nayarit, Coahuila, Estado de México y alcaldías en Veracruz, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, se comprometió a no viajar a dichas entidades para no generar suspicacias ni inquietudes.

Asimismo, prometió que se capacitará a los funcionarios de la dependencia para evitar cualquier mal uso de los programas, padrones de beneficiarios y recursos, también los invitó a que celebren una reunión en donde los legisladores revisen los padrones y el uso de los recursos para que no haya dudas.

“Yo estuve en esos estados anteriormente como secretario y no volveré estar hasta pasar las elecciones (2017), es un compromiso que hago. No dejaré de ir a otros estados que no tenga elecciones. No estaré en el Estado de México”, expresó.

Durante su comparecencia ante las Comisiones unidas de Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social, la diputada Araceli Damián (Morena) le cuestionó sus aspiraciones políticas y sus viajes al Estado de México, Coahuila y Nayarit para la entrega de tarjetas de programas y despensas, además de haber aceptado ser un operador político.

“Quiero decirle que usted no ha hecho bien su trabajo, que si quiere estar en precampaña, mejor renuncie. Morena le exige dejar de hacer proselitismo con los recursos de la nación”, anotó.