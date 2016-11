Petroleros piden al PRI suspenda derechos a Romero Deschamps

Argumentan que tiene diversas averiguaciones previas en la PGR por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, entre otros

CIUDAD DE MÉXICO (23/NOV/2016).- Integrantes del Movimiento Nacional Petroleros Activos en Evolución presentaron ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) una solicitud de suspensión de derechos político partidistas y/o expulsión del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, por enfrentar diversas denuncias penales.

Miguel Arturo Flores, dirigente del movimiento, se presentó en la sede nacional del PRI acompañado de más de una veintena de sindicalizados petroleros disidentes, para pedir que se retiren los derechos como militante a Romero Deschamps.

"Representantes de las 36 secciones del Sindicato Petrolero Movimiento Nacional de Petroleros Activos en Evolución pedimos que se le suspendan sus derechos", comentó.

Argumentó que Romero Deschamps tiene varias averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República (PGR) por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Sin embargo, en la solicitud que se entregó al secretario de acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Omar Cuesta, no se anexó ninguna prueba en contra de Romero Deschamps.

PRI desecha solicitud

El secretario de Organización del PRI, Arturo Zamora, aseguró que la solicitud de suspensión de derechos para Romero Deschamps será desechada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, toda vez que Miguel Arturo Flores no es militante del PRI.

Advirtió que las quejas en contra de priistas que se presenten en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, deben ser presentadas por otro priista.

"Consulté con el secretario técnico, en la página del INE y de la militancia y no es militante la persona que vino a presentar el escrito, y por otro lado, no se identificó, esto no tiene la validez jurídica", señaló Zamora.

Ante la pregunta sobre si el PRI defenderá a Carlos Romero Deschamps, respondió que se trata de un tema de justicia.

"Aquí hay un asunto gremial, son personas fuera de la institución, de Petróleos Mexicanos, seguro tienen demandas y quejas. Nosotros resolvemos en justicia, tenemos que ser equitativos, la expulsión la tiene que solicitar otro militante", subrayó.