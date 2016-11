Vinculan a proceso a ex funcionario de Duarte

Se le encontraron 14 pagarés financieros a su favor por 39 millones 193 mil 240 pesos

XALAPA, VERACRUZ (23/NOV/2016).- Un Juez de Control vinculó a proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito a Gabriel Deantes, ex funcionario y amigo personal del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.

En una audiencia de vinculación que inició a las dos de la tarde de ayer martes y concluyó la madrugada de este miércoles, el juez Marco Antonio Rodríguez Lobato, encontró elementos suficientes para iniciar el juicio en contra del ex Oficial Mayor de la Secretaria de Educación de Veracruz, ex Subsecretario de Administración y Finanzas estatal y ex Secretario del Trabajo y Previsión Social.

Durante la audiencia, el representante de la Fiscalía detalló que las declaraciones patrimoniales del ex funcionario y los bienes e inmuebles de su esposa crecieron de manera desproporcionada y no correspondían a sus ingresos.

El representante social explicó que encontraron la existencia de 10 millones 845 mil 200 pesos en sus cuentas, pero también 14 pagarés financieros a su favor por 39 millones 193 mil 240 pesos.

Además le detectaron ocho propiedades: tres terrenos en Xalapa, donde se encuentra su mega residencia; dos más en la Ciudad de México, dos departamentos y una casa también en la capital del país.

Cabe recordar, que hace menos de una semana durante la Audiencia de Imputación, el Juez de Control dictó como medidas cautelares contra Gabriel Deantes el embargo precautorio de su residencia, el pago de un millón de pesos, restricciones para salir del país y acudir cada 15 días a los juzgados.