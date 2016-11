Perdón al aborto no elimina gravedad de 'pecado': CEM

Aseguran que con esta decisión la Iglesia se hace más cercana a todos los involucrados, para ofrecer caminos de conversión

CIUDAD DE MÉXICO (22/NOV/2016).- Aunque se perdone el aborto por los sacerdotes, no se reduce o elimina la gravedad del pecado, puesto que toda vida es sagrada y valiosa, sino que hace a la Iglesia más cercana a los involucrados, afirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

El secretario general de la CEM, Alfonso Miranda Guardiola, explicó que la facultad de absolver el "pecado grave del aborto" por parte de los sacerdotes, ya se otorgaba con permisos especiales en tiempos como la cuaresma, o en otros casos, bajo la disposición del obispo diocesano; o como ocurrió durante el Año de la Misericordia, por disposición del Papa Francisco.

"En ningún momento se reduce o se elimina la gravedad del pecado del aborto, ya que toda vida es sagrada y valiosa; solo que la Iglesia se hace más cercana a todos los involucrados, para ofrecer caminos de conversión, especialmente a la mujer que atraviesa ese momento tan difícil y muchas veces en soledad", enfatizó.

Destacó que los sacerdotes son ministros de la reconciliación, por lo cual la absolución de los pecados es una facultad que les concede su ministerio; "en este caso particular lo que el Papa Francisco ha dispuesto en su carta apostólica ‘Misericordia Et Misera’, es otorgar como facultad ordinaria a los sacerdotes, la absolución de este pecado de gravedad, el aborto, que anteriormente estaba reservado solo a los Obispos, o a sacerdotes con ciertas funciones especiales".

Destacó que la disposición de Jorge Mario Bergoglio generará cambios en el Código de Derecho Canónico, al no reservar solamente la absolución de este pecado grave (el aborto) al obispo, sino que ahora se le permitirá al sacerdote como ministro de la reconciliación, otorgar esta absolución de manera ordinaria, siempre y cuando existan de parte del penitente, los requisitos para hacer una buena confesión, y con las actitudes que señala el documento Misericordia et Misera, en el No. 10.

"Este documento papal, nos permite visualizar y tratar el caso del aborto junto con otros temas, desde una perspectiva mucho más amplia, y con el acento de la misericordia, en sintonía con “Amoris Letitia” y con “Evangelii Gaudium”, para una mejor atención, compasiva, tierna y con discernimiento hacia cada persona, con su historia a cuestas, como lo señala el Santo Padre", detalló.

El Papa Francisco aprobó el pasado lunes que los sacerdotes puedan perdonar libremente el pecado del aborto, sin que tengan que disponer antes de autorización de un obispo o del propio Pontífice, como ocurría hasta ahora.

Así lo dio a conocer, a través de la publicación de la carta apostólica Misericordia et misera, de conclusión del Jubileo extraordinario del Año Misericordia, que finalizó este domingo.

El documento, de 21 páginas, da indicaciones detalladas sobre el camino a seguir para que los católicos se mantengan en la senda de la misericordia, la reconciliación y el perdón.

Durante el Año Santo de la Misericordia, que se ha celebrado a lo largo de los últimos 12 meses, el Papa autorizó que los sacerdotes pudieran perdonar el pecado del aborto. Pero se consideraba como una disposición totalmente extraordinaria y temporal.