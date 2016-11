Templarios dejan heridos a siete policías de Aquila

Un grupo de 12 civiles armados relacionados con el crimen organizado atacó a comunitarios en un filtro de revisión instalado por autodefensas

AQUILA, MICHOACÁN (22/NOV/2016).- Aunque no de consideración, siete integrantes de la Policía Local de Aquila, Michoacán, resultaron heridos, luego de que civiles al servicio del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”, atacara con rifles de asalto y lanzagranadas uno de los filtros de revisión instalado por autodefensas en la comunidad de Tizupa, informó Germán Ramírez, director de Seguridad Pública municipal y excomandante de las otrora autodefensas.

El mando policial precisó que un grupo de 12 civiles armados relacionados al crimen organizado atacó a los comunitarios en el filtro instalado sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo, a la altura de la comunidad de Tizupa.

Detalló, que los comunitarios alcanzaron a repeler el ataque a tiempo, lo que evitó una masacre, pues reveló que al menos cuatro granadazos impactaron cerca de donde estaban.

Señaló enfático que no se trató solo de disparos al aire, ya que el ataque fue perpetrado con rifles de alto poder AR-15 y AK-47 (Cuerno de Chivo), así como con lanzagranadas con los que impactaron en las barricadas, vehículos y viviendas.

“No pueden ser disparos al aire; están directamente en contra de los compañeros que están y seguirán en el filtro de Tizupa y no nos vamos a replegar, no nos van a doblar; eso no lo vamos a permitir”, advirtió Germán Ramírez, también conocido como “El Toro”.

Ramírez Sánchez, explicó que los pobladores de ese municipio ubicado en la región de la Sierra-Costa tienen mucho miedo, luego de que han perpetrado en menos de un mes y menos al menos cuatro ataques a manos de los “Caballeros Templarios” que acechan esa zona.

“La situación está muy complicada. Desafortunadamente nosotros no podemos hacer el trabajo que corresponde como la Institución lo querría hacer y nosotros tenemos que toparle a esta parte, porque nadie del gobierno da seguridad acá de este lado; la ciudadanía está sola, nosotros somos ciudadanos”, alertó.

Reiteró que el responsable de estos ataques es el mismo grupo criminal que atentó en su momento contra el presidente municipal de Aquila, José Luís Arteaga Olivares, que ha emboscado a los policías y que ha matado a sus compañeros de las autodefensas.

“Desgraciadamente la gente que se levantó en armas y que limpió los municipios está sufriendo este embate de la delincuencia y nosotros dentro de nuestras posibilidades estamos nuestro trabajo, que no es el que como ciudadanos deberíamos hacer”, indicó “El Toro”.

- ¿Estamos hablando de los jefes de plaza de los templarios?

- Ya ahorita no sé cómo se les llama, pero antes se denominaban ‘Caballeros Templarios’, pero estamos hablando de ‘Chuy Playas’, ‘Lico’, ‘El Tena’, ‘La Onza’, ese tipo de personajes que están en la parte de la Sierra que bajan, que roban, que secuestran, que extorsionan asesinan, que levantan, que torturan del punto de Huahua hacia Lázaro Cárdenas, que vemos que hasta los protegen y nosotros estamos el trabajo que le toca al gobierno y es un poco difícil, porque no tenemos las condiciones necesarias; para empezar ni si quiera patrullas.

Tras este nuevo ataque, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán anunció que ha desplegado un operativo junto con elementos de la Marina-Armada de México para “reforzaron la vigilancia en este municipio”.

Al respecto, el director de la Policía local, señaló que si bien se trasladaron a esta zona elementos de la Policía de Michoacán concentrada en Lázaro Cárdenas, marinos de la base naval asentada en la comunidad e Maruata y ministeriales, no han hecho trabajos de seguridad.

“Bueno, a lo mejor ese será su trabajo, levantar los casquillos, tomar fotos y ya; ni si quiera preguntarle a la ciudadanía cómo está, pero no nos vamos a doblegar, ni nos vamos a retirar de nuestras tareas de vigilancia; eso lo tengo bien claro”, advirtió.