Oaxaca reconoce deuda de 14 mil MDP

Según diputados estatales, el pasivo a final del sexenio de Cué sería de más de 27 mil millones de pesos

OAXACA, OAXACA (22/NOV/2016).- Con una protesta pacífica al interior del salón de plenos por parte de proveedores, el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Enrique Arnaud Viñas, reconoció ante legisladores que la administración de Gabino Cué Monteagudo dejará una deuda aproximada a los 14 mil millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo con los diputados locales, el pasivo al final del sexenio, que concluye el próximo 30 de noviembre, ascendería a más de 27 mil millones de pesos, resultado de otros adeudos en dependencias como el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y los servicios de Salud de Oaxaca.

Este martes, la 63 Legislatura del estado dio inicio a la glosa del sexto informe de Cué Monteagudo con la comparecencia de los titulares de las secretarías de Gobierno, de Administración y de Finanzas.

“No hay desastre financiero; Oaxaca no está en desastre; sé que las comparaciones son malas, pero para desastres el que ocurre en Veracruz, en Nuevo León que no canta mal, Chihuahua, etcétera, etcétera, pero Oaxaca no. Tenemos 14 mil millones de deuda, una parte importante fue para atender desastres naturales y la otra para obras públicas”, indicó.

El funcionario expuso que la deuda de Oaxaca, como lo clasifica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de 11 mil millones de pesos; “la deuda que nosotros clasificamos como pasivo total de largo plazo, son 14 mil millones de pesos”.

En su ponencia, el secretario de Finanzas aceptó que en el periodo 2005-2010, años del gobierno de Ulises Ruiz, el saldo de la deuda, compuesta por deuda directa y de largo plazo, creció de 489 millones de pesos en 2005 a 4 mil 468 millones de pesos en 2010.

“A partir de ese año se recurrió a deuda directa, deuda de largo plazo y deuda de corto plazo, hasta un saldo de 16 mil 138 millones de pesos en 2015. El saldo estimado de la deuda al 30 de noviembre de 2016 es de 14 mil 25 millones de pesos”, dijo.

Un grupo de proveedores de uniformes protestó en las gradas del recinto para reiterar su exigencia de pago de adeudos por concepto de servicios prestados por unas 125 pequeñas empresas en este año, cuyo monto total llegó a ser de 160 millones de pesos, aunque ha quedado en 144 millones de pesos.

Uno de los representantes, Homero Salguero Velasco, lamentó que el gobierno estatal haya engañado a los proveedores con reactivar la economía estatal adquiriendo uniformes a empresas locales; sin embargo, a la fecha y a pesar de protestas y marchas, no han podido liquidarles, lo que les ha generado pasivos con bancos y otras instituciones crediticias.

“A los proveedores y acreedores les hemos comentado cuál es la situación y los pasivos, pero se tendrá que liquidar en éste o el siguiente sexenio. Tenemos prohibido conseguir financiamientos, pero la ley nos permite tener los pasivos hasta por un cuatro por ciento de nuestros ingresos totales, que serían cuatro mil millones de pesos y la deuda ahora (con proveedores) es de dos mil millones, dos mil 200 millones de pesos con todos ellos”, justificó el secretario de Finanzas.