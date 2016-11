Ciencia, motor para impulsar prosperidad de México: Nuño

El titular de la SEP asevera que la innovación es el motor de la historia de la humanidad

CIUDAD DE MÉXICO (21/NOV/2016).- Cualquier país que quiera prosperar, ser libre y con mayor equidad, indudablemente requiere de la ciencia y que ésta llegue a todos, aseguró Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Al encabezar la premiación del "XIV Concurso Leamos la ciencia para todos 2015-2016", el funcionario federal manifestó su convicción de que la ciencia y la innovación han sido el motor de la historia de la humanidad.



Por ello aseveró que conocer y entender la ciencia es una de las actividades fundamentales para el ser humano y para ello es indispensable que la ciencia llegue a todos y no solo se quede en el círculo de los científicos.



Nuño Mayer reconoció el valor de la colección de libros "la Ciencia para Todos" y este concurso, ya que a partir de esta recopilación niños, jóvenes y maestros puedan participar y hacerla suya.



Destacó que lo anterior forma parte de las metas que se buscan con la reforma educativa, al romper los paradigmas y lograr que la educación deje de ser burocrática y autoritaria y se vuelva democrática y accesible a todos, y ello implica el acceso a la ciencia.



Anunció que como parte de este ejercicio y transformación, en alianza con el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se llevará la colección "La Ciencia para Todos", de cerca de 250 volúmenes, a todas las escuelas Normales del país.



El objetivo es que todas las Normales cuenten con este acervo para la formación de los maestros, además de que muchos de los que escribieron estos libros acudirán a brindar conferencias para enriquecer esta formación.



A su vez, el director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, aseveró que el conocimiento "se construye con fuentes, y con colaboración, por ello los muros no pueden prosperar entre quienes promovemos el conocimiento".



En ese sentido destacó la importancia de este certamen que permite el acceso a la ciencia y el intercambio de conocimiento para impulsar el talento de las nuevas generaciones, para lo cual "debemos introducir esta cercanía con la ciencia como una forma de vida".



Cabrero Mendoza expuso que esto cobra importancia sobre todo ahora que, de acuerdo con el censo que ha llevado a cabo el mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, más de 80 por ciento de la población está interesada en desarrollos científicos.



Sin embargo alertó que "la mala noticia es que un porcentaje similar, cercano a 70 por ciento, confía más en la magia que en la ciencia", por lo que hoy, más que nunca, se hace indispensable garantizar que el conocimiento científico llegue a todos los rincones de la sociedad.



Y es que, "de nada sirve la colección de libros si no se leen, de ahí el valor de la difusión para la lectura de esta información y la invitación a reflexionar lo que se lee, a fin de impulsar ese talento juvenil con el que cuenta México".



En tanto, el director general del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, hizo un reconocimiento personal a los casi 10 mil participantes de este año, jóvenes de entre 13 y 25 años, y un niño de 10 años, así como profesores del nivel de enseñanza media hasta licenciatura.



Así destacó la participación de los tres primeros lugares, los nueve segundos lugares, 16 terceros lugares y 15 menciones especiales.