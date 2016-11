Recortan presupuesto para prueba Planea 2017

Mexicanos Primero lamenta que el examen de aprovechamiento escolar está en riesgo de desaparecer

CIUDAD DE MÉXICO (21/NOV/2016).- El presupuesto otorgado para la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) en el ejercicio fiscal 2017 es 30% menor al que se entregó en 2016, para que se realice el examen que mide el desempeño y aprovechamiento escolar de los niños de la educación básica.

A este ritmo, la prueba está en riesgo de desaparecer, lamentó la organización Mexicanos Primero.

En el presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados el examen Planea tiene asignados 198 millones 290 mil pesos para 2017. Esta cantidad es menor a los 282 millones 623 mil pesos que se le designaron este año, cuando el examen no se aplicó de manera censal.

En un análisis que se hizo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la cantidad de dinero que se le destinará a la evaluación del aprovechamiento escolar de los alumnos de educación básica y media superior es la menor que se ha destinado en los últimos cinco años. Esto quiere decir que el recurso para evaluar el aprovechamiento escolar de los alumnos en 2017 es 64% menor al de 2013.

Juan Alfonso Mejía, director General Adjunto de Mexicanos Primero, dijo que las evaluaciones del aprovechamiento y el logro escolar en los estudiantes de educación básica son fundamentales porque permiten conocer el avance y los resultados de la política educativa nacional.

La reducción del presupuesto a Planea para 2017 hace parecer que no hubo interés del gobierno federal en tener esta fotografía de cómo se encuentra actualmente la educación en el país.

“La reforma educativa se basa en el aprendizaje y se va midiendo, es como un faro. En el momento en que dejas de aplicar la prueba, es como si le apagaras la luz a quienes se encargan de observar el sistema educativo (...) Se dijo que por cuestiones técnicas no era necesario aplicar la prueba de manera anual ni censal y se pospuso a este año. Si en el pasado se trató de una razón técnica, en este año se podría tratar de una razón presupuestaria”, comentó.

“Parece ser que no hubo interés del Ejecutivo ni del Legislativo, al no haberle asignado recursos a Planea. Se aplicó en 2015 y se tendría que haber aplicado en 2017. Esto pudiera poner en peligro que la SEP no aplicara la prueba como debiera”, expuso.

Desde el principio, el examen no fue diseñado para aplicarse a todos los estudiantes de primaria y secundaria del sistema educativo nacional. El nuevo examen, presentado en enero de 2015, se diseñó únicamente para evaluar a alumnos de tercero de preescolar, sexto de primaria, tercero de secundaria y el último grado de bachillerato.

El director adjunto de Mexicanos Primero dice que esto representa una desventaja porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca una medida para “evaluar el sistema educativo nacional” sólo a través de los estudiantes de secundaria y preparatoria, lo cual deja fuera a dos millones de alumnos que terminarán la primaria en 2017 pero ya no ingresarán a la secundaria.

“De quienes empiezan la primaria sólo 69% termina la secundaria. Entonces, si te esperas hasta el final de la secundaria para evaluar el aprendizaje, significa que no vas a evaluar a 31% de los niños, les estás robando el derecho a esos niños, a sus padres y maestros, de saber si están aprendiendo.

“Si dejas de hacer una evaluación de esta naturaleza la SEP pierde credibilidad respecto a la naturaleza misma de la [la reforma educativa] que es el aprendizaje. Es importante que vayas registrando cómo se da ese aprendizaje, para eso se establecieron estas mediciones. Si no la aplicas por cuestiones técnicas, luego por cuestiones presupuestarias, estás poniendo en riesgo todo el proyecto de transformación y su credibilidad”, explicó.

En febrero de este año, la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes, anunció que por falta de presupuesto no se aplicaría en 2016 la prueba Planea.

La versión oficial fue que la suspensión de la prueba no implicaría mayores afectaciones, puesto que los resultados que obtienen los niños no cambian de un año para el siguiente; en 2017 se tenía contemplado aplicarla, pero el presupuesto que se le asignó es 30% menor al del año pasado.

El hecho de que la prueba haya tenido esquema muestral y no censal en 2016 implica que fueron los profesores mexicanos y no el INEE los que aplicaron el examen en sus salones de clase, que los resultados no se recabaron ni procesaron a nivel nacional y que sólo se utilizaron para fines de retroalimentación en las aulas.

En su momento la SEP defendió las modificaciones en la metodología al señalar que eran “modalidades más innovadoras” para su aplicación.

Los resultados de la única vez que se aplicó Planea descubrieron que la mayoría de los alumnos de primaria alcanzó el nivel aprendizaje más bajo: 60.5% de los estudiantes de sexto grado de primaria son incapaces de resolver problemas matemáticos básicos y 49.5% sólo comprende textos sencillos.