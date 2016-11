Detienen a tres por presuntos delitos electorales en Veracruz

Están implicados en el condicionamiento de entrega de programas sociales a favor de candidatos de un partido de la zona conurbada en 2013

XALAPA, VERACRUZ (19/NOV/2016).- Elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) detuvieron a tres personas –un ex alcalde, una regidora y un ex funcionario federal- acusados de presuntos delitos electorales cometidos en el 2013.

Los efectivos federales detuvieron al ex presidente municipal suplente priista de Boca del Río, Anselmo Estandía Colom; al ex director de Operaciones de la delegación Sedesol en Veracruz, Felipe Sosa Ruiz; y a la ex Jefa de Zona de Sedesol y actual regidora novena del Ayuntamiento de Boca del Río, Graciela Tejeda Martínez.

Los tres están implicados en el condicionamiento de entrega de programas sociales a favor de candidatos de un partido de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, cuyo episodio ocurrido en 2013 fue videograbado y generó la renuncia del entonces delegado de Sedesol, Ranulfo Márquez Hernández.

En conferencia de prensa se detalló que a los tres detenidos se les atribuye haber destinado de manera ilegal servicios (Programas de Desarrollo Humano) a su cargo, durante el periodo comprendido entre los meses de marzo y abril de 2013, en el que asistieron a diversas reuniones de trabajo partidistas afines al entonces gobernador Javier Duarte.

Los encuentros, detalló la PGR, fueron celebrados indistintamente, en la “Casa de Cultura” y en los Hoteles “Fiesta Inn”, “Costa Inn”, “Rivoli” y “NH”, en la ciudad de Boca de Río, pues en su calidad de funcionarios mantenían comunicación para la planeación de la campaña electoral de un partido político.

Los tres arrestados son señalados de proporcionar y poner a disposición dichos Programas e información sobre los padrones de beneficiarios del programa social federal denominado “Oportunidades”, así como los padrones de candidatos a ser beneficiarios del programa social “65 y Más” o “Pensión para Adultos Mayores”, con la finalidad de dar de alta, incluir a dichos Programas y beneficiar con los mismos, a ciudadanos y ciudadanas que fueran afines a dicho Partido Político.

Aunado a lo anterior, acudieron a los domicilios de diversas personas residentes del municipio de Boca del Río, a quienes les ofrecieron su inclusión en los programas sociales, con la condición de que el siete de julio de 2013, votaran a favor de un partido político, por lo cual los ciudadanos votaron como les indicaron, pero no fueron incluidos en los programas.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por elementos de la Policía Federal en diversos puntos localizados en el estado de Veracruz, derivado de labores de investigación realizadas previamente por elementos de dicha Institución.

Para la PGR, con su actuar, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones de la contienda electoral.