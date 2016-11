La PGR tiene obligación de capturar a Duarte: César Camacho

Reconoció que el caso de Duarte ya es un asunto demasiado 'manoseado', en referencia a que es un asunto muy comentado

CIUDAD DE MÉXICO (18/NOV/2016).- El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho, aseguró que el gobierno Federal, específicamente la PGR, tiene la obligación de capturar, cuanto antes, al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Camacho dijo que nadie puede fijar un plazo para su detención, pero hizo votos para que esta dependencia muestre la eficacia y se haga presente en el caso del gobernador con licencia y dijo que “urge” que Duarte de Ochoa dé cuentas ante un juez.

“El gobierno federal y concretamente la Procuraduría, para no generalizar, tiene la obligación de capturar a Duarte cuanto antes, no hay un plazo que nadie pueda fijar, nadie quería que esto se tarde, hago votos porque la eficacia mostrada frecuentemente se haga presente también en el caso de la búsqueda de Javier Duarte”, describió el priista mexiquense.

Reconoció que el caso de Duarte ya es un asunto demasiado manoseado, “la procuraduría sabe qué debe hacer y yo no tengo duda que lo hará; la procuraduría está integrada por gente experimentada en sus respectivos ámbitos de competencia”.

“Es evidente que no se trata de un asunto sencillo y ha cobrado tal interés mediático, que no sólo hay una obligación jurídica de lograr su detención y su puesta disposición de un juez, sino hay en esto un evidente interés ciudadano de que no haya impunidad, ni en el caso de Javier Duarte ni en ninguno. Por la trascendencia, la gravedad mostrada hasta ahora en las primeras indagaciones, urge que Javier Duarte le dé cuentas a un juez”, definió.

- ¿El PRI todavía tiene certeza de que el gobernador será aprehendido como hace unos días?

- La tenemos absoluta que será aprehendido y espero que se cuanto antes, y con todo y las reglas a las que deben estar sujetos quienes están sometidos a una investigación judicial, la ciudadanía pueda tener los datos, las evidencias que puedan difundirse porque debe constituir un ejemplo eficaz de combate a la impunidad.

Al referirse que está manoseado, dijo que es un asunto que leemos, escuchamos y vemos y la mejor manera de atajar cualquier expresión caprichosa, parcial, interesada es dándole paso a las evidencias jurídicas, a lo que resulte de una investigación conducida por un juez, de modo que se cierren espacios a las coyunturas, a la imaginación, a la creación de versiones, que parece ser infinita.

“La mejor manera es que emerja la verdad y que, bajo la conducción de un juez penal, todos podamos conocer qué pasó con esto que hoy constituye un agravio no sólo para Veracruz, sino para México”, definió.

En tanto, el vicecoordinador del tricolor, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que los pasaportes falsos que detectó la autoridad de Duarte y su esposa abren una línea de investigación para su captura.

“Pues esto puede suponer muchas cosas, pero creo que la que puede alejarnos de las suposiciones es la autoridad investigadora, sin duda, este hecho representa un indicio, y creo que también una oportunidad para abrir una investigación más profunda, saber en dónde iba a entregarlos, cuáles eran las condiciones de la entrega. El hecho de que lo hayan tenido que dejar en libertad, porque eso es lo que establece la Ley, y cumplir la Ley no representa que se abandone una línea de investigación, creo que es una buena oportunidad para la Procuraduría, para la autoridad investigadora, para dar con el paradero del ex gobernador”, definió, el priista yucateco.