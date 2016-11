Gobierno acompañará a estados en saneamiento financiero: Peña Nieto

El Mandatario reitera que no puede sustituirlas ni reemplazarlas en lo que les corresponde

BAHÍAS DE HUATULCO, OAXACA (18/NOV/2016).- El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el Gobierno Federal acompañará a los estados que lo soliciten para hacer frente a sus compromisos y sanear sus finanzas, pero no los sustituirá en sus tareas.

Al clausurar la LI Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), expresó la disposición del Gobierno de la República a apoyar en el marco de sus atribuciones a las entidades federativas en dicha tarea, pero reiteró que no puede sustituirlas ni reemplazarlas en lo que les corresponde.



Dejó en claro a los gobernadores del país, durante un encuentro privado, que el Gobierno Federal "no puede sustituir ni reemplazar a lo que está en alcance y responsabilidad propia que tiene cada uno de los gobiernos estatales".



Se habló de las condiciones financieras que viven las entidades federativas y "señalé que el Gobierno de la República está en amplia disposición para acompañar los esfuerzos propios que deben asumir los gobiernos de las entidades para hacerles frente a sus propios retos y desafíos en materia financiera", apuntó.



En la sesión en la que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, asumió la presidencia de la Conago, expuso que el gobierno cuenta con distintas vías, en términos de atribuciones y alcances, para apoyar en el saneamiento financiero de las entidades federativas que así lo demanden.



Sin embargo, aclaró que la administración federal "tiene capacidades y alcances limitados (...) y no podrá sustituir en la tarea y responsabilidad propia que tiene cada gobierno".



Peña Nieto enfatizó que en "todo gobierno, y más cuando se dan los relevos, se asumen desafíos, retos en todos los ámbitos y uno es el tema financiero".



Agradeció a los mandatarios estatales el respaldo a la aprobación del paquete presupuestal para el ejercicio 2017, que considera un ajuste en el gasto público, particularmente del Gobierno Federal, de 19.1 por ciento en relación con el ejercido en 2016.



Por el contrario, indicó, el ajuste del gasto para las entidades en su conjunto será de 0.4 por ciento, pero además se prevé un incremento de cinco por ciento en participaciones y aportaciones.



En la reunión a la que asistieron los gobernadores electos de Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, destacó que la coordinación entre gobiernos "reflejan la vitalidad de nuestro federalismo" en propósitos comunes.



En materia de seguridad destacó "la necesidad de mantenernos coordinados, trabajar focalizando esfuerzos en lugares y municipios donde hemos observado una tendencia contraria de aquella que venía a la baja".



Habrán de redirigirse hacia una estrategia coordinada, compartida y especifica, pues reconoció que durante los primeros cuatro años de su gobierno se observó una tendencia decreciente "pero en 2016 observamos una reversión de esta tendencia".



Sostuvo que los gobiernos de todos los niveles están comprometidos a sumar esfuerzos para mantener la tendencia decreciente de delitos.