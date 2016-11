Aumentan las protestas por falta de recursos en Veracruz

Burócratas de cuatro dependencias se suman a las manifestaciones iniciadas por Salud y Educación

XALAPA, VERACRUZ (18/NOV/2016).- Trabajadores de al menos cuatro dependencias estatales iniciaron ayer un paro de labores en Veracruz, como una forma de presión para que la Secretaría de Finanzas les deposite su quincena y otras prestaciones que les adeudan desde hace varios meses.

Se trata de empleados de la Contraloría General del Estado, Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública y de la Comisión Estatal de Agua, quienes se sumaron a la oleada de protestas que iniciaron días antes trabajadores de las secretaría de Salud y de Educación.

En el caso de Seguridad Pública, las oficinas centrales de la dependencia fueron tomadas por empleados de la Dirección de Tránsito y de la Dirección de Prevención y Readaptación Social.

Médicos, enfermeras y personal administrativo nuevamente tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Salud y algunos hospitales.

Los empleados mantienen además bloqueos en la carretera Xalapa-Veracruz, Circuito Presidentes, la Avenida Rébsamen en Xalapa.

Por cuarto día consecutivo las oficinas centrales de la Secretaría de Educación seguían en poder de maestros, que también exigen pago de prestaciones atrasadas.

En este escenario, estudiantes de la Benemérita Normal Veracruzana caminaron por las principales calles de la ciudad y realizaron un plantón frente a Palacio de Gobierno para demandar 10 millones de pesos que la federación entregó al Gobierno del Estado pero que nunca llegaron a las arcas de la institución educativa.

Hace tan sólo unos días se dio a conocer que la deuda estatal es de 110 mil millones de pesos, mientras que el aún gobernador con licencia, Javier Duarte, continúa prófugo de la justicia.

NADIE PIDE INFORMACIÓN SOBRE LOS DUARTE

La secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, aseguró que hasta el momento la dependencia no tiene ningún requerimiento de información con respecto al gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte, o del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

“(Hasta) ahora en la Función Pública no se me ha reportado nada sobre estos temas”, aseguró la funcionaria en una entrevista, en la que expuso que cuando tenga noticias al respecto y esté dentro del marco normativo lo dará a concer, “pero —reiteró— por el momento no tenemos nada reportado”.

Mencionó que cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), todo lo que se solicitó en su momento está integrado en el expediente “y son temas reservados que no se pueden comentar”.

La funcionaria federal aseguró que en la nueva reingeniería de la dependencia se lleva a cabo un diagnóstico profundo, donde uno de los objetivos es generar reglas que den la certidumbre de que aquel funcionario público que cometa actos de corrupción sea castigado con todo el peso de la ley.

Sin embargo, aclaró que el objetivo de la SFP no es perseguir servidores públicos que cometan errores, sino ayudar a evitarlos.

Interponen denuncias penales

El secretario de Salud federal, José Narro Robles, informó que en Veracruz se han presentado denuncias penales en contra de los servicios de Salud del Estado, por el posible mal uso de recursos.

“Cuando nosotros hemos encontrado uso indebido de los recursos hemos presentado las denuncias correspondientes, no puedo dar detalles porque están sujetas a un proceso, ese es el caso de Veracruz, en el caso de Veracruz hay denuncias penales”, indicó.

En entrevista, luego de encabezar la ceremonia oficial por el Día Mundial del Bebé Prematuro, dijo que los controles legales para evitar el desvío de recursos destinados al sector Salud, “no han sido suficientes, necesitamos mejores puntos de alerta”.

Por ello, el titular de la Secretaría de Salud llamó a las entidades federativas a ser responsables en su gasto y a evitar la contratación de más personal cuando no hay presupuesto para cubrir esos salarios extra.

En la sede del Instituto Nacional de Perinatología (INPer), Narro Robles dijo que se están atendiendo los casos de Oaxaca y Veracruz, donde los trabajadores han protestado por falta de recursos.

Subrayó que la Federación no tiene ningún pendiente ni adeudos económicos con los estados, ya que los recursos económicos están descentralizados.