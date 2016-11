Legisladores proponen revisar reglas para 'Buen Fin'

Consideran que debe verse con precaución, ya que la gente no logra rebajas de importancia, sino deudas

CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- Entre los senadores que sacarán la cartera para aprovechar las ofertas del fin de semana están Ernesto Cordero y Roberto Gil, del PAN; Ascención Orihuela y Cristina Díaz, del PRI, y Armando Ríos Piter, del PRD.

Entre los diputados federales, sólo una legisladora ha usado este esquema de ofertas, la panista Gina Cruz Blackledge, para comprar boletos de avión.

Los diputados consideran sobre todo que El Buen Fin debe verse con precaución, pues se beneficia a las empresas; consideran que la gente común y corriente no logra rebajas de importancia y sí deudas; además, opinan que las autoridades, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), deben vigilar el actuar de los comercios en los próximos días.

Los integrantes de la Cámara alta se preparan para participar en "El Buen Fin" y aprovechar las ofertas y los meses sin intereses de las tiendas departamentales.

Ernesto Cordero (PAN), ex secretario de Hacienda, reconoció que “inexplicablemente” nunca ha comprado algo en El Buen Fin, aunque le parece una gran idea, por lo que en esta ocasión no dejará pasar la oportunidad.

“Este fin de semana sí compraré algo, me hacen falta algunas cosas, por lo que los invito que lo hagan con responsabilidad, prudencia, que no se excedan, porque vienen épocas de vacas flacas y no hay que gastar de más”, afirmó.

Cordero –quien en 2011 como secretario de Hacienda dijo que las familias mexicanas pueden pagar automóvil, renta y colegiaturas con seis mil pesos– comentó que a él no le gustan las deudas, “ni quedar a deber”, por lo que pagará sus compras de contado.

Roberto Gil (PAN) dijo que sí aprovechará las ofertas para comprar una televisión “porque se descompuso la de la sala de mi casa, a meses sin intereses, porque con tarjetazo no, el panorama se ve incierto, si es a meses sin intereses, sí”.

José Ascensión Orihuela (PRI) aseguró que en las pasadas ediciones ha comprado electrodomésticos, como un refrigerador y un televisor, tanto a crédito como de contado.

“En las dos posibilidades. Hay muchas oportunidades que se presentan y que el propio gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía vienen promoviendo”, mencionó.

El senador por Michoacán comentó que este fin de semana es muy probable que acuda al centro comercial. “Siempre hay alguna oportunidad de cambiar algún electrodoméstico que ya cumplió su función. Siempre hay oportunidad de alguna oferta es una buena oportunidad para muchos mexicanos”.

Armando Ríos Piter (PRD) dijo que participó en la primera edición de El Buen Fin animado por la novedad, pero no adquirió nada.

“No encontramos nada relevante, luego vimos las promociones de las televisiones analógicas que sabían que se iban a acabar, no nos dejó buen sabor de boca”, expresó.

“En esta ocasión estoy a la expectativa de acudir, porque con el aumento del precio del dólar, espero comprarme una buena computadora, no a crédito, a buen precio, sin que todavía esté descontando el diferencial del tipo de cambio”.

Para este año, el sector privado espera ventas por arriba de los 84 mil millones de pesos, 5% más de los 80 mil 100 millones de pesos del año anterior.

La senadora por Nuevo León, Cristina Díaz (PRI), aseguró que sí ha participado en las promociones comerciales comprando ropa o zapatos.

Comentó que en esta ocasión buscará entre las ofertas un electrodoméstico, como una lavadora, “pero al contado, porque hay descuento y aprovecharlo, sobre todo por la preocupación en el aumento de las tasas de interés”.

Los diputados de los diversos grupos parlamentarios coincidieron en que El Buen Fin no beneficia al consumidor y sí a las transnacionales, toda vez que como lo ha señalado la Profeco, los precios en los productos no reflejan un ahorro, además de que existe la percepción de que muchos de los productos son rezagados.

Externaron que es necesario revisar las normas vigentes para regular el uso de mercadotecnia y publicidad falsa en perjuicio de los consumidores, además de incrementar las sanciones para quien vulnere la ley.

La mayoría de los legisladores expresaron que hasta ahora no han realizado compras en El Buen Fin; aunque sí han estado interesados en adquirir productos como boletos de avión, que comparados con los precios habituales, sí registran un ahorro.

La diputada Gina Cruz Blackledge (PAN) refirió que espera que El Buen Fin obtenga buenos resultados para los consumidores, sobre todo ahora que se les entrega una parte de su aguinaldo.

Ante los señalamientos de un incremento de precios en algunos productos, la “Profeco debe hacer un verdadero trabajo de supervisión para aplicar sanciones y evitar una simulación”, indicó.

La panista comentó que el año pasado adquirió en esta fecha boletos de avión a menor costo en vuelos nacionales, los cuales adquirió de contado, pues “así era la promoción”.

El diputado Otniel García Navarro (PRI) señaló que si bien hasta ahora El Buen Fin ha sido exitoso para los empresarios, no lo ha sido para los consumidores, debido a que algunos comercios incrementan sus precios días antes de la fecha con la intención de “hacer creer” que disminuyen, por lo que debería ser perfectible.

Agregó que si bien en esta temporada se encuentra analizando adquirir boletos de avión por los descuentos, expresó que este tipo de acciones no puede beneficiar sólo a los empresarios. “Los costos deben ser significativos, que no haya engaños, el beneficio no puede ser exclusivo”.

El legislador Arturo Santana Alfaro (PRD) dijo que desde que se impulsó El Buen Fin, en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, no ha adquirido ningún artículo en venta, ya que considera que es “farsa comercial”, que poco ayuda al consumidor debido a que están en su precio justo.

“No hay un ahorro real. Debe de haber una supervisión más rígida por parte de la Profeco para que se haga valer este tema de las ofertas, pero con verdaderos ahorros. Debe de existir una normatividad que haga cumplir que el oferente verdaderamente genera ahorros para el consumidor o de lo contrario, no hay obligación de éste y termina siendo una estrategia de comercio”, apuntó.

Juan Romero Tenorio, diputado de Morena, asentó que él no compraría en El Buen Fin porque se promueve el consumo a crédito y a plazos, lo que parecería fácil, cuando en muchas ocasiones el precio es mayor.

“No le veo yo que el consumidor salga ganando. La mercadotecnia que usan las grandes empresas aplican los mismos procedimientos en sus ventas nocturnas, de verano, invierno. Por eso el consumidor debería estar bien informado sobre los plazos a pagar”, sostuvo.

Víctor Sánchez Orozco (MC) externó que ante los “descuentos engañosos”, él no acude a comprar artículos, por lo que invita a las autoridades competentes a que, en afán de fortalecer la iniciativa, contribuyan a que los consumidores salgan favorecidos.

“De no ser así, que se sancionen a las empresas por usar estrategia malas, tal y como sucede en Estados Unidos. Si vamos a copiar, que se haga una buena copia, porque allá sí hay severas sanciones”, apuntó.

El diputado Omar Bernardino Vargas (PVEM) afirmó que "El Buen Fin" debería ajustarse con la época decembrina para que los mexicanos no hagan doble gasto.

“Si las transnacionales quieren verse beneficiadas que también lo hagan pensando en los consumidores, además debemos estar muy atentos en que no se muevan los precios”, añadió.

Detalló que aun cuando no ha adquirido un artículo en ese fin de semana, ha constatado que los costos se incrementan o no hay descuentos proporcionales; “es importante que los ciudadanos estén informados para no ser engañados, además de poner sanciones por ser una estrategia de mercado y en ocasiones con mercancías rezagadas. En Estados Unidos las sanciones son severas, pero aquí (en México) no hay regulación”, consideró.