Denuncia SSa mal uso de recursos en servicios médicos de Veracruz

Narro Robles señaló que ha interpuesto una demanda penal; no entró detalles al mencionar que la denuncia está en proceso

CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- Tras el paro de labores en hospitales de Veracruz, José Narro Robles, secretario de Salud federal, declaró que la dependencia a su cargo ya interpuso demandas penales en contra de los servicios médicos de la entidad porque se observó mal uso de recursos.

“Cuando nosotros hemos encontrado uso indebido de los recursos, hemos presentado las denuncias correspondientes, como en el caso de Veracruz”, dijo, sin embargo, precisó que no podía entrar en detalles ya que las denuncias siguen en proceso.

El funcionario dijo que los servicios de salud están descentralizados y es la Federación quien define el presupuesto que se otorga a las entidades federativas, este dinero sirve entre otras cosas para garantizar el pago de todos los empleados, pero explicó que a veces en los estados se contrata a más trabajadores que no están dentro de lo establecido y por eso el presupuesto no alcanza. “La federación no tiene ningún pendiente, ningún adeudo”, insistió Narro Robles.

Agregó que en los últimos 16 años, la Secretaría de Salud ha incrementado en más de 200 mil trabajadores y que al momento de la descentralización se homologaron 25 mil plazas; puntualizó que en el sexenio de Felipe Calderón se regularizaron aproximadamente 70 mil plazas y en los casi cuatro años de la administración actual se han formalizado a 66 mil empleados.

“Yo entiendo que las necesidades van por delante de lo que tenemos en nuestras posibilidades para atender, pero lo que no podemos hacer es gastar lo que no tenemos, si se gasta lo que no se tiene, al final no alcanzan los recursos”.

José Narro participó en la inauguración del “Seminario de Neonatología, nuestros pasos hacia el futuro” organizado por el Instituto Nacional de Perinatología y que pretende ser un espacio para analizar el estado actual de los bebés prematuros en el país además de identificar las mejores prácticas para mejorar la calidad de la atención neonatal.

En su discurso, el secretario federal dio a conocer que de los más de dos millones de nacimientos que se registran al año, el 7% son bebés prematuros, proclives a tener problemas de salud por ello “tenemos que dedicarles una atención especial” apuntó.

Agregó que la conmemoración del Día Mundial del Prematuro permite concienciar a la población y al sector salud sobre la trascendencia de esta problemática. “Si un problema se ignora, no se diagnostica, no sabemos que existe y difícilmente lo vamos a resolver”.

En compañía del representante de la UNICEF en México, Christian Skoog, y el director general del INPer, Arturo Cardona Pérez, el titular de Salud indicó que en estos 150 mil niños que nacieron antes de la semana 37 de gestación representan una inversión de 150 millones de pesos, “que no son suficientes pero es mejor tener 150 millones a no tenerlos, los recursos son finitos y por eso se debe balancear, aunque todos los temas son importantes” subrayó.

José Narro precisó que la mortalidad neonatal, particularmente la temprana se presenta antes del séptimo día de vida, ya que del total de fallecimientos en menores de un año, 43% de defunciones ocurrieron en la primera semana de vida.

Las principales causas de muertes en esta población son: dificultad respiratoria, asfixia e infecciones.

En su intervención, Arturo Cardona, director del Instituto Nacional de Perinatología detalló que una de cada 3 muertes en la etapa neonatal está asociada a la prematurez, sobre todo al síndrome de dificultad respiratoria, infecciones asociadas y asfixia. Dijo que al año se registran 26 mil muertes neonatales, de ahí 1 de cada 10 es por asfixia, 1 de cada 5 por infección y 1 de cada 3 por prematurez y dificultad respiratoria.

Con respecto al problema de sobrepeso y obesidad, Arturo Cardona afirmó que 6 de cada 10 mujeres que se embarazan padecen estas afecciones y eso hace que el periodo de gestación se catalogue como de alto riesgo, explicó que estas mujeres tienen mayor probabilidad de tener resistencia a la insulina y desarrollar diabetes gestacional.