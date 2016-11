Precisa EZLN que candidatura para 2018 será de Congreso Indígena

En un comunicado, zapatistas explican que la candidata no será de su organización

GUADALAJARA, JALISCO (17/NOV/2016).- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitió un comunicado este jueves para precisar que no presentará a una candidata presidencial para el proceso electoral de 2018, sino que esa propuesta saldrá del Congreso Nacional Indígena (CNI), el foro que desde el 12 de octubre de 1996 reúne a delegados de los pueblos originarios de México.



En un extenso comunicado publicado en el sitio web Enlace Zapatista (http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/17/una-historia-para-tratar-de-entender/), los subcomandantes Moisés y Galeano (antes Marcos) explican que el EZLN sí hizo la propuesta a los delegados del CNI reunidos en octubre pasado, pero que no será una integrante de su organización quien represente al CNI como candidata presidencial.



"No, el EZLN no se va a convertir en un partido político. (...) Aunque fuera diáfano, equitativo, justo y legítimo, las zapatistas, los zapatistas no participaríamos para alcanzar y ejercer el poder desde un puesto, un cargo o un nombramiento institucional".



Los redactores sí admiten que el EZLN "hace suyo" el aviso dado a conocer el 14 de octubre pasado en el mismo sitio (http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/), en el que se establece que el CNI consultará entre sus delegados para nombrar a un concejo indígena que, a su vez, se vea representado por una candidata presidencial en 2018.



También subrayan la visión de que la sociedad mexicana ignora a los pueblos indígenas del país en función de un abierto racismo y "un profundo desprecio. Para ella, los pueblos originarios ni siquiera son ya un estorbo, un mueble viejo que hay que arrojar al pasado adornándolo con citas del Popol Vuh, bordados multicolores y muñequitos de ocasión".



El texto advierte que las conclusiones del CNI en torno a la candidatura presidencial podrían no conocerse hasta el 1 de enero de 2017.