Mantienen paro de labores en hospitales de Veracruz

XALAPA, VERACRUZ (17/NOV/2016).- Durante el segundo día de jornada de protestas de médicos, enfermeras y personal administrativo del Sector Salud de Veracruz, 25 de los 52 hospitales se mantienen en paro para exigir al Gobierno del estado el pago de prestaciones pendientes.

En la ciudad de Xalapa las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud Mental, el Centro de Alta Especialidad "Doctor Rafael Lucio" y el Hospital Civil "Doctor Luis F. Nachón", fueron tomados por empleados inconformes.

La secretaria general del Sindicato de Salud del Poder Ejecutivo, Dacia Díaz Flores, informó que no retirarán del bloqueo hasta que sean pagados todos los salarios, pues denuncio que están pendientes los de trabajadores de contrato.

Añadió que el adeudo correspondiente al retroactivo es de seis meses, por lo cual es el monto más elevado y para este la autoridad acepta que no hay recursos para el pago.

"Queremos que el Gobierno cumpla con un derecho que ya se laboró; el miércoles nos pagaron pero era una obligación y ahorita lo que nos deben es retroactivo".

En respuesta, el director del Centro de Alta Especialidad "Doctor Rafael Lucio", Enrique López Rosas, anunció que levantará actas a los trabajadores que este jueves cumplen dos días de paro de brazos caídos en el hospital.

"¿Que no están viendo lo que sucedió? Que las arcas están vacías y no hay para pagarle a nadie, ni a Limpia Pública ni a nadie (...) los apoyo pero debo apoyar a este hospital y esta consulta. Voy a abrir la consulta externa y voy a levantar las actas necesarias a las personas que impidan el derecho a la salud a los pacientes".

Luego de una discusión acalorada entre directivos y trabajadores del Centro de Alta Especialidad, señaló que durante el paro del miércoles se perdieron 500 consultas externas, por lo que anunció que abrirá el área de consulta externa para atender a los pacientes y que si los trabajadores no se presentan se levantarán las actas necesarias.

"Los que hayan registrado asistencia se tienen que presentar a trabajar, porque los que no lo hagan es abandono de su servicio. No pueden venir a registrar asistencia y sentarse aquí para empezar a hablar de asuntos que no van de acuerdo a la circunstancia de este momento".