Familia de Padrés buscará que lo trasladen al Altiplano

La esposa del ex gobernador dice que desea que esté junto a su hijo, recluido en ese penal

CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- Iveth Dagnino, esposa del ex gobernador preso de Sonora, Guillermo Padrés, señaló que la defensa y la familia de éste buscará trasladarlo al penal del Altiplano, donde se encuentra también preso su hijo, Guillermo Padrés Dagnino.

"Sí, estamos evaluando que trasladarlo al Penal del Altiplano para estar con nuestro hijo", dijo este jueves Dagnino.

Entrevistada por Ciro Gómez Leyva, la esposa del ex gobernador declaró que teme que pueda ser detenida, pues le han congelado cuentas a su familia. "Ahora puedo esperar todo, por supuesto que me da miedo que me detengan", indicó.

Padre e hijo en la cárcel

El Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales decretó auto de formal prisión en contra de Guillermo Padrés Dagnino, hijo de Guillermo Padrés Elías, el ex gobernador de Sonora.

Por su probable participación en los delitos de Delincuencia Organizada y Lavado de Dinero, el joven permanecerá interno en el Cefereso 1 El Altiplano, en el Estado de México, para enfrentar los cargos que se le imputan.

Su padre recibió dos autos de formal prisión: uno dictado por el Juez Décimo Segundo por Defraudación Fiscal Equiparada y Lavado de Dinero y otro por el Juez Cuarto por Delincuencia Organizada y Lavado de Dinero.