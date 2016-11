Embajador de México inicia contacto con equipo de Trump

Carlos Sada revela que tiene una agenda de trabajo con dos posibles próximos funcionarios en EU

CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- Ya iniciaron los contactos con el equipo de transición del presidente electo, Donald Trump, anunció el embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada Solana.



Sin dar a conocer nombres, dijo que tiene una agenda de trabajo con dos posibles próximos funcionarios estadounidenses, "llegué ayer, estuve en México en una serie de actividades, hoy tengo dos reuniones importantes con gente que son posibles funcionarios a quedarse en algunos cargos, estamos abriendo el abanico lo más posible".



En el programa Despierta con Carlos Loret, explicó que estos encuentros tienen el propósito de saber cuáles son las estrategias que se están definiendo en los diferentes frentes, "qué piensan sobre el Tratado de Libre Comercio, qué piensan sobre el tema migratorio, cómo se va a instrumentar y hacerles saber que nuestra gente no está sola y que también tenemos mecanismos para protegerla".



Reconoció que se han incrementado las llamadas en los centros de atención a mexicanos, donde se han recibido preguntas con incertidumbre respecto de lo que ocurrirá, "y precisamente es ahí donde queremos llegar, donde todavía tenemos incertidumbre y nos estamos anticipando a lo que eventualmente podría suceder".



El diplomático mexicano pidió a los mexicanos que se informen bien sobre las 11 medidas que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, para evitar abusos.



Hizo énfasis en que las recomendaciones emitidas por la cancillería mexicana a los connacionales son efectivas, no improvisadas, "porque hay una experiencia acumulada que nos da elementos para poder decir que hemos desarrollado medidas que han sido muy efectivas y eficientes, porque no es la primera vez que tenemos una situación de esta naturaleza".



Dijo que para hacerle frente operarán los consulados móviles y sobre ruedas, con los cuales pretenden llegar a los sitios más recónditos donde estén los compatriotas que han manifestado preocupación e incertidumbre.



Al cuestionarle sobre cómo llevarán a cabo estas medidas, hablando de recursos, el diplomático mexicano respondió que a pesar de no tener recursos adicionales, se ajustarán a la situación.

De ser necesario, se trabajarán horas extra se moverá de áreas al personal para atender la demanda.

Estas medidas se considerarán según el lugar y las necesidades que presente de forma específica.



"Tenemos el pulso y nos va ayudando; de acuerdo con la demanda de los mexicanos en cada uno de los lugares asumiremos dónde hay una situación adversa y podremos rotar el personal", finalizó el diplomático mexicano.