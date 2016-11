Amparo a 'Porky' no afecta arresto ni extradición

El fiscal detalló que el amparo es para efectos, por lo que no los exonera de la acreditación ni del delito

CIUDAD DE MÉXICO (16/NOV/2016).- El amparo concedido a Diego Cruz, joven veracruzano acusado del presunto delito de pederastia y detenido en España, en nada afecta la orden de aprehensión ni su proceso de extradición, aclaró el fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras.

El funcionario estatal precisó que el amparo se otorgó por supuestas violaciones formales al procedimiento, pero aún no es definitivo pues se tienen diez días hábiles para que cause efecto y en ese lapso la Fiscalía y el padre de la víctima pueden impugnar.

"No es un amparo que los exonera de la acreditación ni delito ni de la probable autoría, además aún no queda firme porque transcurren los diez días hábiles para que cause estado y entonces producirá efecto", detalló.

Diego Cruz y otros de los jóvenes implicados en el caso que las redes sociales hicieron llamar Los Porkys de Costa de Oro, se ampararon contra la orden de aprensión y el juzgado Tercero de Distrito lo otorgó por presuntas violaciones al procedimiento.

El fiscal detalló que el amparo es para efectos, por lo que no los exonera de la acreditación ni del delito ni de la probable autoría, además que aún no es firme, es decir que se puede impugnar.

"Esa sentencia de amparo y nada es lo mismo, todo está igual, la orden de aprehensión sigue vigente y el proceso de extradición no tiene ninguna afectación, porque sentencia no está firmé, pero más allá no es concedido de fondo, sólo por vicios formales", agregó.