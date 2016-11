Arely Gómez designa a nuevos funcionarios en SFP

Eber Omar Betanzos será subsecretario de la Función Pública, en sustitución de Javier Vargas Zempoaltécatl

CIUDAD DE MÉXICO (16/NOV/2016).- Apenas fue removido de la Procuraduría General de la República (PGR) y en pocas horas obtuvo nombramiento en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Eber Omar Betanzos fue removido de la Subprocuraduría de Derechos Humanos en la PGR y más tarde fue nombrado subsecretario de la Función Pública.

Arely Gómez, secretaria de la Función Pública designó a Eber Omar Betanzos Torres como subsecretario de la Función Pública en sustitución de Javier Vargas Zempoaltécatl.

Además nombró también a Raúl Jesús Durón Fierro como Oficial Mayor de la dependencia.

En un comunicado difundido por la Función Pública se informó que Arely Gómez instruyó a ambos servidores públicos a impulsar decididamente, desde sus atribuciones, la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización, la transparencia, rendición de cuentas, ética y la prevención de conflictos de interés, fortaleciendo el servicio profesional de carrera y la mejora de la gestión pública.

Eber Omar Betanzos Torres, es abogado por la Escuela Libre de Derecho, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctor en Derechos Humanos por la UNED-Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ha ocupado diversos cargos; en la Procuraduría General de la República ha fungido como subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; así como titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos. En el Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta, secretario Técnico de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario Técnico de las comisiones Nacional e Iberoamérica de Ética Judicial y secretario Técnico de la Comisión de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal.

Raúl Jesús Durón Fierro es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y ha cursado diplomados en materia administrativa y negocios internacionales.

Cuenta con experiencia en la administración pública federal y en el sector financiero. Se ha desempeñado como director General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de la Función Pública; coordinador Administrativo de la Oficina de la C. procuradora General de la República; secretario Particular del Coordinador General de Administración en la Presidencia de la República, secretario Particular y Técnico del Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, entre otros.

En el Sector Financiero colaboró en Grupo Nacional Provincial, Grupo Financiero Banorte y Abaco Grupo Financiero, donde desempeñó cargos ejecutivos y directivos.