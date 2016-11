Quizá mi trayectoria no ha permitido que Margarita brille: Calderón

El ex mandatario prefirió no opinar sobre asuntos políticos del PAN, pero sostuvo que desde su perspectiva, Zavala está haciendo lo que corresponde

CIUDAD DE MÉXICO (16/NOV/2016).- La aspirante presidencial Margarita Zavala señaló que es importante voltear a ver un país que necesita saber lo que piensa, es y hace.

Durante la presentación de su libro "Margarita: Mi historia", esta noche, dijo que en el texto los lectores podrán conocer quién es ella.

Acompañada por su esposo el ex presidente Felipe Calderón y por panistas como José Luis Luege Tamargo, Daniel Karam, ex director del IMSS; Bruno Ferrari, ex secretario de Economía, y Jorge Camacho, quien forma parte del equipo de Zavala, dijo que el libro representa lo que ha hecho desde que llegó a Acción Nacional.

En entrevista, la ex primera dama reiteró su petición al dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, de reflexionar sobre su definición entre ser el líder del partido y aspirante a la presidencia del país.

Por separado, Felipe Calderón señaló que posiblemente su propia trayectoria ha impedido que su esposa no haya brillado como política.

"Quizá mi propia trayectoria no ha permitido que se refleje y brille como merece reflejar y brillar, pero ilustrará a mucha gente que lo lea (el libro), el enorme valor de Margarita como mujer, como abogada, como política, como legisladora y como futura presidenta de México", afirmó.

Calderón Hinojosa prefirió no opinar asuntos de política del PAN, sin embargo, sostuvo que desde su perspectiva, la ex primera dama está haciendo lo que le corresponde para generar equidad y democracia al interior del blanquiazul.

"Margarita está haciendo lo que le corresponde que es tratar de generar condiciones democráticas dentro del PAN que permitan garantizar la unidad, en base a las reglas que siempre nos han unido y hago votos porque haya buena voluntad de todos y el entendimiento claro que la unidad es una consecuencia lógica de las reglas claras y equitativas", externó.

El ex mandatario dijo que en la medida que estén unidos al interior de la fuerza política, y bajo reglas equitativas y democráticas el PAN garantizará el triunfo en la contienda por la Presidencia de la República.