Postura sobre Ayotzinapa no debe ser unilateral: Coheto Martínez

Resaltó que la posición que se adopte será de manera consensuada con las demás comisiones

CIUDAD DE MÉXICO (16/NOV/2016).- La Comisión de Asuntos Indígenas asistirá con una "actitud abierta" a la reunión con los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, prevista para el 23 de noviembre, así como con especialistas para escuchar los avances de la investigación, e invitados especiales propuestos por los familiares.

Afirmó lo anterior el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), presidente de la instancia legislativa, al informar sobre el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se reúnan con las comisiones de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y la Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos".

El legislador consideró "irresponsable sugerir procedimientos para el esclarecimiento de los hechos, emitir una opinión o un exhorto al respecto, porque el tema está en manos de expertos".

Es cuestión de apoyo moral, y la posición que se adopte sería, en todo caso, un asunto que se determinará con las demás comisiones, "no de manera unilateral, sino consensuada".

Señaló que la Cámara no puede cerrarse a escuchar a los padres angustiados que buscan a sus hijos. "Iremos con una actitud abierta".

"No se sabe el destino de esos muchachos, dónde están, dónde quedaron. Los padres quieren saberlo, pero eso no lo vamos a esclarecer, no está a nuestro alcance; sería un asunto demagógico decir que vamos a darle solución cuando no es así", puntualizó.

La reunión de las comisiones participantes está programada para el día señalado a las 10:00 horas, en el Salón Legisladores de la República, de la Cámara de Diputados.

Previamente, la Comisión acordó realizar el Encuentro Nacional con Legisladoras y Legisladores de la Comisiones de Asuntos Indígenas de los Congresos Estatales, el próximo 31 de enero. El objetivo es conocer el avance de las legislaturas locales en la elaboración de las leyes en esta materia, si se están aplicando y qué impacto tienen en la población.

"Queremos escuchar a los estados que no tienen legislación en la materia para saber qué tienen previsto, y si requieren que les asesoremos, los asesoramos".

Lo importante, precisó, es no abandonar este trabajo para plasmar el derecho de los pueblos en las constituciones locales, como lo hacemos en la federal.

Los integrantes de estas comunidades deben ser considerados sujetos de derecho público; consultados cuando se tomen medidas que les afecten; que las mujeres gocen plenamente de los derechos que les da la Constitución; que los niños tengan educación de calidad; que a las autoridades de los pueblos indígenas se les reconozca en sus sistemas normativos internos y, sobre todo, se logre el desarrollo sustentable y sostenible de las comunidades originarias.

Durante la reunión de trabajo, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas opinaron sobre el presupuesto aprobado para el sector y coincidieron en la necesidad de vigilar que aterricen los recursos y se ejerzan adecuadamente.