Abogado de Padrés buscará su absolución

La defensa del ex gobernador acusa violación a los derechos humanos desde que inició la investigación

CIUDAD DE MÉXICO (16/NOV/2016).- Luego de la audiencia Antonio Lozano Gracia, abogado del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, comentó que acudirán a las instancias necesarias para conseguir la absolución de su cliente.

"Nos parece absolutamente injusto, nos parece que no existen estos delitos y que de ninguna manera se habían probado", comentó al salir de los juzgados.

Lozano Gracia dijo que los derechos humanos de Padrés Elías han sido violados desde el inicio de la investigación de la Procuraduría General de la República.

"No puede ser que la Procuraduría (General de la República) actúe de esa manera con una averiguación previa oculta cuando había otra abierta por los mismos hechos en los que habíamos comparecido y que le quite las constancias que habíamos ofrecido allá y que aquí no se exhibieron ante el juez.

"Vamos a combatir esto con todos los elementos jurídicos que tenemos, este es un primer capítulo, el licenciado Guillermo Padrés acaba de ser notificado y está en ese ánimo. Sabíamos perfectamente de que éstas eran las posibilidades y que es algo desagrable", dijo.

El juez Décimo Segundo de Procedimientos Penales Federales, Guillermo Francisco Urbina Tanús, dictó auto de formal prisión contra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 8.8 millones de dólares.

La mañana de este miércoles, abogados del ex mandatario acudieron al Reclusorio Oriente a conocer la resolución del juez.