Intentarán reducir obesidad de hombre de 500 kilos

El hombre de 32 años, originario de Aguascalientes, viajará a Guadalajara para ser tratado en el Gastric Bypass Mexico

CIUDAD DE MÉXICO (15/NOV/2016).- Juan Pedro, un mexicano originario de Aguascalientes, y a quien ya se le conoce como el hombre más obeso del mundo por sus 500 kilos de peso, iniciará esta semana un tratamiento en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para reducir su obesidad.

El hombre, de 32 años, ha estado en cama los últimos seis años ya que no se puede mover debido a su enorme masa corporal y será trasladado este martes de Aguascalientes a Guadalajara.

"Nunca supe qué me pasaba y miraba a mi madre y le preguntaba, pero no sabía tampoco. En casa nunca hemos tenido recursos así que mi cuerpo fue a su aire sin control alguno", contó Juan Pedro mediante un comunicado distribuido a medios.

"Miraba hacer dieta día tras día, pero tampoco funcionaba y me desesperaba. Finalmente mi cuerpo tuvo una mala reacción y estuve en coma un tiempo y ya de ahí desperté en una cama de donde nunca más me he movido", añadió.

La enfermedad de Juan Pedro es multifactorial. En primer lugar sufre un hipotiroidismo no tratado que "ha hecho estragos en su organismo de forma que lo ha ralentizado y provocado que lo que ingería su cuerpo lo almacenara en vez de quemarlo".

También ha desarrollado diabetes tipo II que le provoca hipertensión y extremos intolerables de glucosa en sangre, ambas no han sido tratadas.

Además, el exceso de peso propició que se desarrollara agresivamente una enfermedad pulmonar obstructiva con carácter crónico (EPOC), su cuerpo retiene líquidos de forma exagerada y el hecho de moverse le ha causado dos linfedemas que le hinchan las piernas.

"Estamos ante una persona que probablemente resiste y aún no ha muerto gracias a su juventud, 32 años", declaró el doctor José Castañeda, quien se encargará del tratamiento en el centro Gastric Bypass Mexico de Guadalajara.

Castañeda, quien ya ha tratado a otras personas con sobrepeso excesivo, consideró como "imposible que el cuerpo humano soporte las patologías que arrastra Juan Pedro de una manera prolongada" y son enfermos que sufren un paro cardíaco o fallo multiorgánico de manera repentina, lo que los invalida o provoca su fallecimiento.

El médico bariatra, experto en obesidad, señaló que está "a tiempo" de actuar con Juan Pedro y aseguró que intentará "por todos los medios que esta persona pueda acercarse a su peso ideal".

"Es un proceso (de estabilización) que llevará tiempo (seis meses). Y también buscaremos que a la vez vaya superando todas sus patologías", señaló Castañeda, quien con ello busca que el paciente "soporte con garantías una intervención para la obesidad" para reducir su peso de forma definitiva.

"Esto no es vida, es la peor condena que le pueden poner a un ser humano, hacer de su cuerpo su prisión", comentó Juan Pedro, desde su casa de Aguascalientes.

Según un estudio publicado en 2015 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un 32.4 % de los mexicanos adultos son obesos, una cifra que solo superan los estadounidenses (35.3 %), que queda muy lejos del 19 % de media en la OCDE y distante del 4.7 % de los surcoreanos y del 3.7 % de los japoneses.