Confiere Senado la medalla Belisario Domínguez a 'héroe de gasolinera'

Gonzalo Rivas Cámara dio su vida para detener el incendio de una bomba de gasolina

CIUDAD DE MÉXICO (15/NOV/2016).- Por 70 votos en favor, tres en contra y ocho abstenciones, el Senado confirió la Medalla Belisario Domínguez 2016 “post mortem” al ciudadano Gonzalo Rivas Cámara, “El héroe de la Gasolinera” de Chilpancingo, Guerrero.

Los senadores Manuel Bartlett, Layda Sansores (PT) y Mario Delgado (PRD), votaron en contra y en abstención los panistas Silvia Martínez Elizondo y Fernando Torres Graciano; y los perredistas Zoé Robledo, Angélica de la Peña, Luis Humberto Fernández, Fernando Mayans, Raúl Morón y Luis Sánchez.

El presentar el dictamen, el presidente de la Comisión Medalla Belisario Domínguez recordó que el ingeniero Rivas Cámara, dio su vida para detener en incendio de una bomba de gasolina, a sabiendas que esa acción le costaría la vida.

En diciembre de 2011, Rivas intentó cerrar la válvula de una bomba de gasolina, ubicada junto a la Autopista del Sol, en Chilpancingo, que fue incendiada durante una protesta de los normalistas de Ayotzinapa, y producto de las quemaduras que sufrió el ex marino murió 20 días después de los hechos.

“Gonzalo Rivas es el anhelo cívico de un México ético y consecuente con las demandas de la sociedad. Es un héroe de dimensiones civiles que en carne en su naturaleza, aspiraciones y reclamos de una multitud silenciosa, pero de firmes convicciones”, dijo Albores.

Miguel Barbosa, coordinador del PRD, pidió un minuto de silencio para el ingeniero Rivas, pero también para los dos normalistas Alexis y Gabriel, que también perdieron la vida ese mismo día, así como por las victimas del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La senadora Layda Sansores (PT) criticó al PAN por tratar de usar la medalla Belisario Domínguez como un arma política porque al galardonado se le usa para justificar un acto de represión contra los normalistas.

“La Medalla es para este maldito gobierno asesino del que este Senado es cómplice. Ayotzinapa es una marca indeleble y no podrán tapar el sol con una medalla, si otra cosa quisieron escribir esto es lo que se lee, no se le, como diría Nuño”, dijo la petista quien propuso que no se invite al presidente Enrique Peña Nieto a la entrega de la presea.

El senador Zoé Robledo (PRD), aseguró que el señor Rivas sí es héroe, no obstante rechazó el discurso de quienes señalar a los normalistas de Ayotzinapa como sus victimarios.

“Si vamos a darle la Belisario a Gonzalo Rivas como un acto de polarización entonces, no hemos entendido nada. Gonzalo Rivas no es evidencia de un grupo de estudiantes que reclamaban una audiencia con el gobernador… Rivas no es la víctima de un grupo de estudiantes... Gonzalo Rivas es una víctima del desorden nacional que permite que no haya estado derecho que garantice la seguridad”.

La senadora Hilda Flores (PRI) coincidió en que si hay un gobierno responsable de la muerte del señor Rivas y de los estudiantes de Ayotzinapa.

“Sí hay un gobierno responsable y no lo podemos olvidar. Fueron los gobiernos locales justamente en aquella época, tanto de Iguala, como del estado de Guerrero, porque fue el Gobierno federal el que responsablemente atrajo el caso. Por supuesto que no lo podemos olvidar”.