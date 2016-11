Trump engañó a EU sobre el muro para ganar votos: Fox

Señala que Trump aprenderá muchas cosas cuando llegue a la Casa Blanca, entre ellas que el muro que propuso no tiene ningún propósito

CIUDAD DE MÉXICO (15/NOV/2016).- El ex presidente de México, Vicente Fox, aseguró que el candidato electo de Estados Unidos, Donald Trump “es un mentiroso y engañó a su propia gente para que votara por él”.

Fox respondió así en una entrevista para la cadena CNN al hablar sobre el cambio de postura que ha adoptado el magnate republicano sobre el muro que, desde el inicio de su campaña, prometió construir en la frontera con México.

“Él (Trump) engañó a la gente que votó por él, porque lo hicieron con la idea de que cumpliría lo que prometió y ahora da marcha atrás, y sé que seguirá haciéndolo. Él se tendrá que sentar en esa silla y aprenderá de qué se trata ser presidente. Aprenderá que no se trata de sus propios deseos, que no es su decisión autoritaria lo que va a funcionar", señaló Fox.

Fox señaló que, cuando Trump llegue a la Casa Blanca, “aprenderá muchas cosas que no sabe ahora mismo. Una de ellas es que el muro que propuso no tiene ningún propósito y él lo sabe”.

Al ser cuestionado sobre el alto número de latinos que votaron por el republicano en las pasadas elecciones en EU -al menos un 25% de ese sector, según The New York Times- el ex mandatario mexicano señaló que “es increíble, pero si realmente pasó, habla muy mal de esos latinos, que negaron sus orígenes y sus raíces”.

Fox señaló que otro punto importante fue la baja participación en la elección, lo cual “no le da la legitimidad que él necesita como presidente”.

Aseguró que Trump “tendrá que hacer las cosas de una forma muy diferente, tendrá que unir a esa nación, tendrá que trabajar en conjunto con todos los sectores y será entonces que podría comenzar a tener un poco de legitimidad, pero para mí, al día de hoy, no la tiene”.

El ex presidente de México señaló que “los que más sufrirán con esta elección serán los estadounidenses”, debido a la agresiva política exterior que ha prometido implementar el magnate.