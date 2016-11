Ataques en mi contra apenas comienzan: Cuauhtémoc Blanco

Ratificó su compromiso con la gente que lo llevó al triunfo y expresó que ahora tiene que aguantar los golpes como un 'boxeador'

CUERNAVACA, MORELOS (14/NOV/2016).- Cuauhtémoc Blanco convocó a la unidad de los ciudadanos de Cuernavaca y alertó que las críticas y ‘ataques’ hacia su persona y los intentos de ‘desestabilizar’ el ayuntamiento, apenas comienzan y serán más fuertes.

“Nadie nos va a parar, si nos unimos podemos hacer cosas importantes y demostrar que somos más que estos que quieren que Cuernavaca no crezca, y que quieren seguir saqueando el ayuntamiento”, dijo el alcalde a un grupo de vecinos que lo acompañaron en el arranque del programa “Visita tu colonia”, realizado en la colonia Teopanzolco.

Blanco Bravo ratificó su compromiso con la gente que lo llevó al triunfo y por eso, dijo, ahora tiene que aguantar los golpes como un boxeador.

Así también se refirió a la investigación que pesa en su contra por la presunta firma de un contrato por el que aceptó contender como candidato del Partido Socialdemócrata (PSD) a cambio de 7 millones de pesos.

“Seguirán inventando cualquier tontería”, dijo Blanco Bravo al indicar que sabía de política pero no en qué nivel estaba. Con la experiencia de estos 11 meses afirmó que no claudicará en su función de gobernante municipal porque es “una persona que los tiene bien puestos”, y seguirá adelante para cumplir con la gente que votó por él.

“Y lo digo de corazón. A veces hasta me dan ganas de llorar porque me da satisfacción que la gente esté conmigo y saben que todo lo que dicen de mí es porque me quieren destituir”, expresó.

Cuauhtémoc Blanco supervisó los trabajos de obra pública con líderes vecinales consistentes en pinta de guarniciones y banquetas, poda de árboles, recolección de basura, desyerbe de jardineras, descacharrización y desazolve de alcantarillas.

En su mensaje Cuauhtémoc Blanco invitó a los ciudadanos de Cuernavaca a fortalecer el proyecto ciudadano para sacar adelante a Cuernavaca y demostrar que unidos gobierno y ciudadanos pueden lograr una ciudad mejor para todos.

“En estos once meses de gobierno quiero manifestar mi reconocimiento porque a pesar de los ataques por desestabilizar a esta administración hemos salido adelante”, refirió Cuauhtémoc Blanco.

El alcalde se dijo convencido de que si se trabaja de la mano, hombro con hombro el municipio saldrá adelante.

Paralelamente el Congreso de Morelos emitió un comunicado de prensa para rechazar “categóricamente la solicitud presentada por el ayuntamiento de Cuernavaca para incrementar los cobros de 50 impuestos municipales y otros conceptos para el ejercicio fiscal 2017”.

Los legisladores aseguraron que no cederán a ningún intento de las autoridades municipales para afectar a los capitalinos.

“Ratificamos nuestro compromiso de trabajo para coadyuvar con la administración municipal de Cuernavaca, encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo, sin distinción partidista, para llegar a los acuerdos necesarios que beneficien el desarrollo de la Capital, que atiendan de manera pronta todas las quejas de los cuernavacences”, precisaron los legisladores en el documento.

La semana pasada los diputados también votaron a favor de un exhorto hacia Blanco Bravo para que deje la presidencia municipal y atienda el asunto del presunto contrato con los dirigentes del PSD. El exhorto fue soslayado por el edil.