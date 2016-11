López Obrador dice que abandonará la política si pierde en el 2018

En un texto, el aspirante presidencial afirma que se retirará a su quinta ''La Chingada'' en Chiapas

GUADALAJARA, JALISCO (14/NOV/2016).- Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, afirmó que si pierde en las elecciones presidenciales del 2018, dejará su carrera política y se irá a "La Chingada", una quinta que tiene en el estado de Chiapas.

Esto lo afirmó en un texto que se publicó en un diario de circulación nacional y que también compartió en su página de Facebook.

“Si el pueblo de México se manifiesta en 2018 por un cambio de fondo y me da su confianza, vendría a la quinta como ahora, de vez en cuando; pero si la mayoría de la gente dice que no me quiere gobernando o los de la mafia del poder nos lo impiden, entonces sí me iría literalmente a ''La Chingada''. Es mi plan B: refugiarme en este lugar maravilloso”, escribe.

El aspirante de 63 años que busca la presidencia de México por tercera vez dedica la mayoría del texto a describir la finca, los árboles que tiene plantados y la fauna que es común encontrar alrededor. Luego recalca que ya le heredó el lugar a sus hijos.

"En 2015, manejando un vehículo en el camino de Palenque a Villahermosa, con Beatriz y mis cuatro hijos, les dicté mi testamento político que ya obra en manos de un notario". Ese año "le entregué a mis hijos la Quinta ''La Chingada'', heredada de mis padres".

Entonces Andrés Manuel afirma que desea vivir "cuanto pueda y hasta que muera en la Quinta 'La Chingada'" y que si pierde en el 2018, entonces allí se refugiará.

"Me dedicaré a leer, escribir y a dar clases, porque de algo tengo que vivir. Además, así mis adversarios conservadores no seguirán necios preguntando 'de qué vivo, si no trabajo'", afirma sobre las actividades que haría en caso de perder.

"En fin, si desgraciadamente nos va mal en el 18, seguiré sembrando plantas e ideas hasta que fallezca, pero no volvería nunca más a ser candidato a nada. Diría: quise ser como Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas, y no pude o no supe hacerlo. Mientras viva, no dejaré de luchar por la justicia y por la auténtica democracia, pero me retiraré del protagonismo político."

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA