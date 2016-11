Modificaron taxi para secuestrar a María Villar

Los asientos traseros se podían abatir para pasar la víctima a la cajuela

CIUDAD DE MÉXICO (14/NOV/2016).- Los plagiarios de María Villar Galaz, la española que fue privada de la libertad a bordo de un taxi, en Santa Fe, no eran tan improvisados y entre ellos había un ex elemento de la Policía Federal (PF), informaron fuentes oficiales, así como Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro.

El plagio de la sobrina del presidente de la Real Federación Española de Futbol, Ángel María Villar, no fue el primero que cometieron estos delincuentes, y el asiento trasero del taxi que utilizaron había sido modificado para ser retirado con facilidad durante el viaje, con el propósito de pasar a la víctima a la cajuela sin llamar la atención de la gente en la calle, revelaron fuentes federales.

El modus operandi consistía en estacionar el auto en lugares donde hay sitios oficiales para hacerse pasar por un vehículo seguro, y aunque la PGR dijo que se trata de una banda de secuestradores exprés que operaba en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, trasladaba a sus víctimas a lugares alejados y solitarios, indicios de que había planeación.

El pasado 8 de noviembre se dio a conocer la segunda aprehensión por este caso. Se trata de Moisés Estañón Nájera, ex policía federal, presunto autor intelectual y material del plagio y homicidio de la ejecutiva que trabajaba en la IBM.

“Es vergonzoso que lejos de proteger a los ciudadanos, policías y ex policías, que se supone tienen una formación en el sentido de servicio y protección, lo que hacen es abusar de sus conocimientos para trastocar las leyes”, lamentó Wallace. “Creo que hay otros de otras corporaciones. No creo que sea el único (ex agente), y estoy convencida de que hay policías en activo”.