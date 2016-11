Rescatan a gato montés con extremidades fracturadas

La Profepa detalla que el animal también tenía un elevado nivel de desnutrición

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (12/NOV/2016).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con Protección Civil de Guadalupe, Chihuahua, recibió de manera voluntaria un ejemplar hembra de lince americano, conocido como gato montés (Lynx rufus), de seis meses de edad.



En un comunicado, la dependencia indicó que el ciudadano que hizo la entrega narró que al realizar labores de cosecha observó al animal cerca de su terreno, el cual no se movía, por lo que lo capturó y entregó a la Profepa, pues el ejemplar no podía levantarse.



Inspectores del organismo revisaron al felino y constataron que no podía mover una de sus extremidades traseras, por lo que se le trasladó a una clínica veterinaria en Ciudad Juárez para su valoración y atención especializada.



Señaló que le fueron tomadas radiografías al gato montés, que mostraron que tenía tres fracturas, en el húmero, fémur y la tibia de las patas izquierdas delantera y trasera, además de que se le encontró en estado de deshidratación.



Además presentaba un elevado nivel de desnutrición, por lo que se le suministró medicamento y se le dio terapia de fluidos, con el fin de prepararlo para las ortopedias correspondientes.



Después de la intervención practicada al ejemplar de vida silvestre para corregir las fracturas que presentaba, el lince ya consume alimentos y se recupera positivamente.



La Profepa estimó que entre cuatro y cinco semanas tomará la recuperación total del ejemplar, por lo que posterior a ese lapso se valorará la posibilidad de liberarlo en su hábitat natural o enviarlo a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), en donde existan condiciones para su adecuada atención.