Alcaldesa de Tlalnepantla dona parte de su sueldo al DIF

Ugalde Alegría recibirá bruto este año dos millones 35 mil 929.60 pesos de dieta

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO (12/NOV/2016).- La alcaldesa Denisse Ugalde Alegría, que tiene el salario más alto de los presidentes municipales del Estado de México, informó que dona 20 mil pesos mensuales de su sueldo para otorgar becas a 18 niños y jóvenes en situación de calle y para asistencia social del DIF municipal.

Anunció también que en diciembre próximo reducirá de 77 a 60 días el aguinaldo que recibirá.

La alcaldesa priista dijo no recordar que percibe salario mensual bruto de 169 mil 660.90 pesos, según el Reporte de Mandos Medios y Superiores que entrega cada mes el gobierno municipal al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

“¡Ah Chihuahua! Me dan 163 mil, luego 169 mil. Ya me subieron a 169 mil. Voy a ir a reclamar a Recursos Humanos porque no me está llegando”, dijo.

“Soy muy mala para las cuentas, discúlpenme. Pero a través de Recursos Humanos lo podemos verificar (el monto de su sueldo), porque tenemos que descontar impuestos y 12 mil pesos de las becas Metrum” añadió.

El presupuesto basado en resultados municipal, firmado por la propia Ugalde Alegría, destina este año 35 millones 198 mil 441 pesos para el pago de dietas (salarios), aguinaldo y prima vacacional de la alcaldesa, tres síndicos y 16 regidores de Tlalnepantla.

Si dicha cifra se dividiera en partes iguales, cada edil de Tlalnepantla recibiría bruto al año por dichos conceptos un millón 759 mil 922 pesos, aunque en realidad la alcaldesa es la que más gana, seguida de los síndicos y luego los regidores.

Según dicho presupuesto, Ugalde Alegría recibirá bruto este año dos millones 35 mil 929.60 pesos de dieta, aguinaldo de 435 mil 463 pesos y prima vacacional por 135 mil 729 pesos, para un total de dos millones 607 mil 121 mil pesos.

La alcaldesa de Tlalnepantla ofreció la mañana del sábado un desayuno a niños y adolescentes del municipio que reciben becas Metrum para que dejen de laborar en las calles y continúen con sus estudios.

Afirmó que 83 niños y adolescentes reciben dichas becas, de las cuales ella aporta recursos para 18, de 700 pesos mensuales cada una; el resto son donadas por otros servidores públicos del ayuntamiento.

La munícipe mostró oficios que demuestran que dona 20 mil pesos mensuales de su salario, descontados en nómina, de los cuales 12 mil pesos son para las 18 becas Metrum y los restantes ocho mil pesos para Asistencia Social del DIF municipal, que los usa para la compra de despensas, andaderas, bastones y sillas de ruedas que otorga a personas de escasos recursos económicos.

Mencionó que no es posible reducirse el salario que recibe, ya que de hacerlo tendría que disminuir el sueldo de mandos medios del gobierno municipal, lo que afectaría a los empleados.

“No es tan sencillo bajar el sueldo, porque si yo me bajó el sueldo se baja a todos los demás que vienen abajo. Acuérdense que la Comisión Salarial estipula cierto porcentaje que se puede tener de diferencia entre el presidente municipal, después vienen los ediles (síndicos y regidores), después los directores, después los subdirectores, jefes de departamento, es decir es una cascada”, argumentó.

Agregó: “Porque hay sueldos que se verían afectados, por ejemplo los jefes de departamento que ganan 22 mil pesos mensuales. Entonces ahí estaríamos afectando a mandos medios. No es una decisión que se pueda tomar al aire y bueno, pues así lo hemos manifestado”.

Melanie, de siete años de edad, es una de las beneficiarias de las becas Metrum de 700 pesos mensuales. La madre de la niña murió hace poco –a los 22 años- y la abuela materna cuida a la menor, que la ayudaba en el puesto de comida que tenía frente a la estación San Rafael del Tren Suburbano.

Los menores recibieron de regalo un par de tenis.