Analiza CNDH queja de hijo de general abatido en Sinaloa

Iniciarán una investigación ministerial; en caso de que no se haga justicia a los efectivos emboscados habría una violación a sus derechos

CIUDAD DE MÉXICO (11/NOV/2016).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analiza si es de su competencia la queja que presentó César Gutiérrez Priego, hijo del general fallecido Jesús Gutiérrez Rebollo, por actos omisos de autoridades de Sinaloa por no actuar de manera inmediata para apoyar a los militares que fueron emboscados, con un saldo de cinco soldados muertos.

En conferencia de prensa, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que hasta el momento sería una investigación ministerial, pero en caso de que no se haga justicia a los efectivos que fueron emboscados ya se estaría hablando de violaciones a sus derechos y ahí ya podría actuar dicha Comisión.

"La queja la estamos analizando desde el punto de vista competencial porque lo que se dio fue una emboscada, que condenamos y reprimimos, y hemos pedido que se investigue, se encuentre a los responsables y se les sancione con el mayor rigor que la ley prevé", indicó.

Explicó que la Comisión Nacional es competente sobre actos u omisiones por parte de una autoridad hacia los gobernados, "desde luego todos tenemos derechos, el policía, el integrante de las fuerzas armadas, todos, en función de la situación en la que se encuentre".

Reiteró que es una investigación ministerial porque la agresión la cometieron particulares, "pero qué puede pasar de circunstancias que señalan en la queja de que si hubo o no alguna autoridad omisa; si no se les procura justicia a los elementos militares se estaría cometiendo una violación del derecho al acceso a la justicia, entonces es cuando se actualiza, estamos en ese análisis, no es conclusivo, estamos afinando nuestro análisis", agregó.