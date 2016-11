Imputan a ex secretario de Seguridad de Duarte

El ex funcionario es acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad

XALAPA, VERACRUZ (11/NOV/2016).- Un Juez de Control declaró como imputado al ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, quien es acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad

Además del ex funcionario de Javier Duarte de Ochoa, el Juez de Control del penal de Pacho Viejo, Estrella Iglesias Gutiérrez, también declaró como imputado al supuesto socio del ex jefe policíaco, identificado como Roberto Esquivel Hernández.

Durante la audiencia de alegatos, el ex secretario de Seguridad solicitó el término de 144 horas para que se determine su situación jurídica, tiempo en el cual podrá aportar pruebas a su favor antes de que el Juez determine si se le vincula a proceso o no.

Durante la audiencia también se presentó el ex jefe de la Unidad Administrativa de la dicha dependencia, Alejandro Contreras Uscanga, para presentar pruebas, por lo que pidió que se hiciera a puerta cerrada.

El pasado 27 de octubre autoridades ministeriales de Veracruz encontraron elementos suficientes constitutivos de tres delitos en contra de dos principales colaboradores del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Ante ello, la Fiscalía General del estado ejercitó acción penal en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y del ex subsecretario de Administración y Finanzas y ex secretario del Trabajo, Gabriel Deantes.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial local, los expedientes en contra de los dos amigos personales de Duarte de Ochoa (quien se encuentra prófugo de justicia) fueron presentados ante juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa).

A Bermúdez Zurita se le acusó de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad y se deriva de una denuncia que presentó el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

Yunes acusó al funcionario de haberse enriquecido ilícitamente adquiriendo contratos para sus empresas de seguridad privada y hoteleras con presuntos prestanombres, entre ellos su hermana, esposa y otros familiares.

El 4 de agosto del presente año, Bermúdez Zurita renunció al cargo en medio de señalamientos de enriquecimientos inexplicables.

La dimisión del funcionario ocurrió horas después de que se filtró que cuenta, junto con su esposa, con cinco inmuebles en el complejo residencial The Woodlands Creekside Park, en Houston, Texas, Estados Unidos por un valor total de más de 2.4 millones de dólares.

El ex funcionario estatal era amigo personal de Javier Duarte de Ochoa, quien le tomó protesta como Secretario de Despacho el 8 de julio del 2011.