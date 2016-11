Presupuesto 'no es lo que quisiéramos': Mancera

''Nos va a servir para arrancar algunas de las tareas, no es lo que quisiéramos, no es lo necesario'', dice

CIUDAD DE MÉXICO (11/NOV/2016).- El jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, señaló que los 3.4 mil millones de pesos que se le asignaron a la Ciudad de México en el dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017 no son suficientes.

"No podemos estar satisfechos, es un punto de apoyo que hay que reconocer a la Cámara de Diputados, yo reconozco todo el trabajo que se hizo ahí. Esto que está dando nos va a servir para arrancar algunas de las tareas, no es lo que quisiéramos, no es lo necesario, pero es un punto de arranque con el vamos a estar dando resultados", dijo el mandatario capitalino.

Entrevistado por Carlos Loret de Mola, Mancera indicó que analizarán cuáles mecanismos tendrán que echar a andar para la Línea 9 del Metro, pues "yo no la puedo frenar", debido a que a ese punto llegará el tren México-Toluca.

Fondo de capitalidad

La Ciudad de México obtuvo dos mil 450 millones de pesos para el Fondo de Capitalidad que si bien fue un logro respecto al plan original del Ejecutivo que venía en cero, representa un recorte en comparación con los cuatro mil millones de pesos asignados para 2016 y los tres mil millones de pesos que había obtenido en promedio en años anteriores.

Además, los diputados aprobaron mil millones de pesos a las líneas 9 y 12 del Metro y recursos de otros fondos en los que está contemplada la Ciudad de México.