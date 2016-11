Diputados avalan recorte al fondo metropolitano

La bolsa pasa de contemplar alrededor de 10 mil MDP para todo el país a sólo tres mil MDP

GUADALAJARA, JALISCO (11/NOV/2016).- Durante la discusión y aprobación del paquete económico federal 2017 en la Cámara de Diputados, los legisladores avalaron anoche el recorte del 70 por ciento a los fondos metropolitanos.

La bolsa pasó de contemplar alrededor de 10 mil millones de pesos (MDP) para todo el país a sólo tres mil MDP. Esto tiene un impacto en el fondo metropolitano para Guadalajara, que este año contó con más de mil MDP y para 2017 sólo se aprobaron 327 MDP.

El diputado federal naranja Salvador Zamora Zamora confirmó el recorte al fondo que para Guadalajara representa una pérdida de más de 800 millones de pesos.

–¿Hay alguna otra alternativa o ruta para intentar conseguir este dinero?, se le preguntó al legislador.

–De momento no, hay que esperar a que se publique y buscar otra negociación diferente a través de proyectos de infraestructura municipal.

Y añadió: “De arranque pensamos trabajar con ese presupuesto que nos dejaron y ver alternativas. No tenemos una ruta clara”.

El cabildeo en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Hacienda, reconoció, no dio resultados: “Un documento que hicimos en particular todos los diputados de Jalisco de todos los grupos parlamentarios no tuvo éxito en la Comisión de presupuesto y en el pleno tampoco”, manifestó.

Otros recursos federales para Jalisco

Por otro lado, Zamora Zamora señaló que se dificulta la sumatoria del total del presupuesto destinado para Jalisco en 2017 pero adelantó las siguientes cantidades:

En aportaciones federales, el legislador dijo que a Jalisco se le destinaron 10 mil 600 MDP, casi igual que en 2016. Y el total del Programa de Fomento a Inversión y Productividad será de 42 mil 909.3 MDP.

Fondo de estabilidad transporte: 23.4 MDP.

Fondo infraestructura estatal y municipal: 45 MDP .

Infraestructura municipal: 469.5 MDP.

Ampliaciones par proyecto de desarrollo regional: 1265.5 MDP.

Para el Periférico tramo norte poniente, con pavimento hidráulico: 413 MDP.

Repavimentación zona de la minerva y olímpica: 110 MDP.

Para repavimentación de la zona de Guadalajara: 245 MDP.

SABER MÁS

Así quedó repartido el fondo metropolitano para Jalisco:

Zona metropolitana de Guadalajara: 327 MDP

Zona metropolitana de Ocotlán: 10.8 MDP

Zona metropolitana de Puerto Vallarta: 15.3 MDP