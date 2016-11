El PRI no tiene expediente en mi contra: Fausto Vallejo

A través de su cuenta de Facebook, el ex gobernador michoacano señaló que el Partido Revolucionario Institucional no lo investiga

MORELIA, MICHOACÁN (11/NOV/2016).- El ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, se presentó este jueves ante la Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para informarse si existe alguna investigación en su contra, tal como su dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza había advertido.

A través de su cuenta en Facebook, Vallejo Figueroa señaló que en la sede del PRI nacional no existe ningún expediente en su contra.

“Hoy acudí ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI Oficial México donde me recibió el secretario Técnico, David Alarcón; me informaron que a la fecha no hay ningún proceso ni expediente abierto a mi nombre. Reitero mi disposición para cualquier llamado de mi partido, en el cual tengo más de 45 años de militancia”, escribió Vallejo Figueroa.

En el video publicado en redes sociales, el también tres veces alcalde de Morelia, se muestra en un recorrido en la sede nacional del Revolucionario Institucional, hasta llegar al cuarto piso donde se encuentra la oficina de Justicia Partidaria, donde es recibido por uno de los integrantes de la Comisión.

En un momento del diálogo, se escucha a una de sus acompañantes hablar por él y lo menciona aún como “gobernador”.

“Venimos por aquí a hacer acto de presencia, a saludar al licenciado Zamora (Arturo Zamora Jiménez, presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria) y a ponernos a las órdenes de ustedes”, señala Vallejo, ya en la oficina correcta.

“Nosotros igual estamos a la orden”, responde el secretario técnico del órgano interno priísta, David Alarcón, quien recibe a Fausto Vallejo.

La grabación es cortada y no permite conocer el diálogo completo que corrobore lo publicado por Vallejo, pero el exmandatario de Michoacán, quien renunciara a medio mandato constitucional, asegura que la respuesta de los integrantes de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, le reiteraron que no hay ninguna investigación abierta en su contra.

Contrario a lo aseverado por el priista michoacano, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, ha insistido en que Fausto Vallejo es investigado en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, órgano que determinará si Vallejo es responsable de actos de corrupción o de otra índole que le impliquen la expulsión de su partido.

Entrevistado por Carlos Loret de Mola el pasado 31 de octubre, Ochoa Reza, reconoció que aún con las observaciones en contra de gobernadores y exgobernadores por posibles actos de corrupción, estos procedimientos no avanzaron en los órganos del PRI en los estados, al enfrentar “una barrera democrática”.

A pregunta expresa del periodista sobre el caso de Fausto Vallejo Figueroa dónde señala que más que un tema de enriquecimiento ilícito parece ser un tema de narcopolítica por la relación de su hijo Rodrigo Vallejo con el exlíder criminal de los Caballeros Templarios, Servando Gómez “La Tuta”, el líder nacional del Revolucionario Institucional respondió:

“Estuve en Morelia, en Michoacán, que es mi estado natal además, y sí, recibí distintas expresiones del priísmo michoacano sobre procedimientos que van a iniciar en contra de Fausto Vallejo”.

“Fui muy puntual de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria o la Comisión Estatal, donde quiera que se presente la denuncia, iniciará y continuará los casos como ya lo hicimos en el caso de Veracruz (donde se expulsó a Javier Duarte del PRI por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito)”, reiteró Ochoa.